O "temporário" como medida

O professor Bernard Charlot (ex-professor da Universidade de Paris VIII e da Universidade Federal de Sergipe), com quem tive a oportunidade de trabalhar na equipe E.S.C.O.L., observa em seu livro "Educação ou barbárie? (Cortez) que "hoje em dia preocupamo-nos com a eficácia das aprendizagens, do desempenho, e as considerações filosóficas sobre o 'homem' parecem ultrapassadas". Com isso ele quer dizer que a tradição ocidental em matéria de pedagogia supunha a existência seja de uma "natureza" humana já pronta ("os que nasceram para...") ou uma natureza histórica aperfeiçoável pela educação (o que você quer ser quando 'crescer'?). Seja como for, partíamos, na origem do ato educativo, de uma concepção de HOMEM que gostaríamos de ver "realizada" (o homem consciente, crítico, interveniente, cidadão ativo, solidário, transformador da realidade... que imaginávamos em nossas formações pedagógicas): aqui a educação aparecia como PRO-JECTUM, como um lançar-se para frente na direção de uma aperfeiçoamento, noção já presente em Kant e em Rousseau.

Assim, o tempo cumpria um papel decisivo em nossos enunciados educativos: era no FUTURO onde residia nossa realização como "humanos", condição que, na sociedade atual - alienante, individualista, competitiva- e o presente era aquele "lugar-tempo" que nos exigia uma dura preparação, seja obedecendo a uma autoridade pastoral (professor, tutor, preceptor), típico da escola tradicional, visando tirar as crianças de sua "menoridade" intelectual e emocional, seja concentrando o processo pedagógico nos "interesses cognitivos" dos alunos, guardando aquela "natureza interna" ainda não corrompida pela sociedade!

O problema é que hoje não nos preocupamos mais com uma concepção de homem -uma ANTROPOPEDAGOGIA (Charlot)- que nos orientaria em nossas ações educativas: agora, em nosso preocupante "presentismo" não é mais uma concepção de homem que nos orienta (o homem como FIM), mas a do homem como MEIO, e de quais habilidade e performances necessita para entrar num MERCADO. Antes, o que estava em jogo era a Dignidade do pertencimento a uma condição humana; agora o que está em jogo é a Utilidade que tenho para alcançar fins que desconheço, porque definidos por um mercado abstrato e volátil!

Isso se reflete, inclusive, em nossa educação estadual, quero dizer, num estado (Pernambuco) que ofereceu a esse país diretrizes pedagógicas e humanas que alcançaram reconhecimento internacional.

Vejamos.

Desde 1988 educação é um direito de todos, que deve ser assegurado pelo Estado. A Constituição Federal Brasileira instituiu o direito à educação como uma norma pétrea, sustentada por princípios que devem orientar o ensino no país: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; gestão democrática do ensino público, na forma da lei, entre outros. É claro que a mera existência da lei não garante a mudança de velhos hábitos sociais e políticos. Convivemos com imensos problemas educacionais que só podem ser superados com uma efetiva mudança nas formas de fazer política, especificamente nos estados e municípios.

Há anos se mantém a velha política de compadrios na política educacional de Pernambuco através da contratação temporária de docentes. Os professores contratados temporariamente, além de não terem a mesma proteção social dos efetivos, ainda vivenciam um vínculo empregatício sujeito a toda sorte de desmandos, como, por exemplo, mudar seu domicílio eleitoral, sob ameaças de não ter seu contrato renovado. As contratações temporárias, previstas legalmente para atender a situações excepcionais, tornou-se uma prática corriqueira de manipulação política e de uso pernicioso da gestão educacional. Em 2021, o Sintepe denunciou que somavam 14.141 contratos temporários na rede estadual de ensino e clamava por concurso público na rede . O último concurso havia sido realizado em 2016, ficando a educação 8 anos sem concurso para provimento de cargos. Em 2022 veio o aguardado concurso estadual para acesso a cargos de trabalhadores da educação. Mas quem foi aprovado no concurso público de 2022 vive a angustiante espera de ter seu nome em uma lista de convocação, enquanto o tempo passa e com ele o prazo de vigência do concurso.

Existe um fundo chamado Bônus de Desempenho Educacional (BDE) recebido por cada professor para incentivo da escola a alcançar metas, de aprovação, frequência de alunos, de avaliação externa, entre outras. Os valores variam conforme o alcance das metas, de 600 reais a 20 mil reais, estimulando-se, claro, a competitividade

Não oficialmente, mas de forma declarada nas salas dos professores, corre a orientação de que a escola precisa demonstrar que 97% de seus alunos estão aprovados (!) à revelia dos resultados reais. Mas o que significa isso? Os professores são aliciados a rever notas de alunos com baixa frequência e notas insuficientes e, não raro, aprovar mesmo nessas situações adversas. Ao invés de coordenar estratégias de ensino e aprendizagem que atendam às particularidades das situações vividas no contexto escolar, temos uma cultura gerencialista e instrumentalizante orientada por resultados e ranqueamentos em detrimento dos valores educacionais e democráticos que professam.

Estamos vivendo o tempo "temporário" da velocidade e da performance em que aquela velha noção de projeto e de aperfeiçoamento, com vistas à construção da ideia de "sujeito" - enquanto autonomia crítica do pensar e do agir- declina diante de nossos assustados olhos humanistas!

Flávio Brayner e Carmen Farias são professores da UFRPE