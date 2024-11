Eduardo Loyo: "Pernambuco tá na moda!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Pernambuco tá na moda!”. Essa é uma das afirmações mais ouvidas nas feiras e eventos de turismo no Brasil, e fora dele. E os números comprovam isso.

Participação nas maiores e mais importantes feiras de turismo e eventos nacionais e internacionais, investimentos inéditos em planos cooperados com operadores de viagens, roadshows, blitz, campanhas de destinos, ações promocionais e receptivas.

Essas são apenas algumas das ações que o Governo Raquel Lyra vem fazendo para fomentar o turismo do nosso Estado e que já estão nos trazendo de volta ao protagonismo de outrora.

Recorde de movimentação no Aeroporto dos Guararapes com mais de 9 milhões de passageiros. De forma inédita, um Estado do N/NE conectado com todas as capitais do país na alta temporada e, ainda, incremento das malhas nacional e internacional.

Apenas a Azul Viagens, por exemplo, aumentou em 140% o número de voos dedicados para Pernambuco durante a alta temporada. Ou seja, voos “fretados” exclusivamente para quem vem nos visitar.

Esses para citarapenas alguns avanços de conectividade aérea.

E não para por aí: de acordo com a BRAZTOA, Pernambuco possuiu 2 dos 5 destinos mais procurados do país em 2023. Já em 2024,pela CVC, o Estado mais vendido no mês de maio; pela Decolar e CVC, mais uma vez, fomos o mais buscado para as férias de julho. Ainda,pela Decolar, estamos entre os quatro destinos mais buscados para o verão deste ano, entre outras relevantes conquistas.

Esses pontos trazem consequências diretas nos números do setor. Segundo o IBGE, o segmento apresentou crescimento de 10,4% da receita nominal em 2024 em relação ao ano anterior; e 38,5% em relação a 2019, pré-pandemia. E a tendência é de ainda mais crescimento.

Acompanhando esse desenvolvimento, a Governadora Raquel Lyra não mede esforços para aprimorar Pernambuco para receber nossos turistas: requalificação das principais rodovias do Estado com o programa “PE na Estrada”, com investimentos na ordem de 5 bilhões de reais; as obras do aeroporto de Fernando de Noronha a todo vapor, com a pista muito em breve liberada para voos a jato, com rota inédita já anunciada decolando de Guarulhos; qualificação de mão de obra voltada para o segmento; investimento em saneamento básico de Porto de Galinhas, e muito mais.

No que se refere à segurança pública, destaca-se a transformação da CiaTur, divisão da PM especializada em apoio ao turista, com policiais bilingues, em Batalhão, o que implica em aumento de investimento, de efetivo e de capacidade técnica-operacional.

É evidente a relevância do setor turístico para a nossa economia e o potencial quepossui para crescer cada vez mais. Muitas ações já foram realizadas, mas temos ainda muito trabalho pela frente! Com a união da sociedade civil, de todo trade turístico e a liderança da Governadora Raquel Lyra, vamos confirmar aos nossos visitantes que, de fato, Pernambuco é NATURALMENTE INCRÍVEL e ESTÁ NA MODA!

Eduardo Loyo, presidente da Empetur