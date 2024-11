IA e Medicina: a revolução do equilíbrio entre humanos e máquinas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A medicina está presenciando uma revolução. Durante o congresso de 2024 da Sociedade Europeia de Respiração (ERS), o tema "Humans and Machines: Getting the Balance Right" ("Humanos e Máquinas: Encontrando o Equilíbrio Certo", em tradução livre) colocou em destaque um dos desenvolvimentos mais promissores - e desafiadores - para o futuro da prática médica: a integração de robôs humanoides com inteligência artificial na área da saúde. No palco, diante de uma plateia de pneumologistas, o robô AMECA, criado pela Engineered Arts, de Edimburgo, demonstrou a força desse avanço tecnológico, respondendo com naturalidade a perguntas feitas por especialistas e revelando o potencial da IA para transformar diagnósticos e tratamentos médicos.

O robô AMECA possui inteligência artificial generativa, desenvolvida a partir de um modelo de deep learning que imita os processos de aprendizado e tomada de decisão do cérebro humano. Programado com algoritmos complexos, o robô "aprende" e formula respostas, com uma capacidade de armazenamento praticamente ilimitada. Essa característica é especialmente útil para a medicina, já que a IA pode se tornar uma ferramenta valiosa em locais onde há escassez de profissionais médicos e, de modo geral, no suporte online para locais com pouco acesso a pesquisas e avanços científicos.

Benefícios e Limitações da IA na Medicina

A versatilidade da IA no diagnóstico e no tratamento é uma das grandes promessas dessa tecnologia. Por meio de uma vasta base de dados, esses robôs podem fornecer diagnósticos em segundos e auxiliar no desenvolvimento de terapias personalizadas, reduzindo a carga de trabalho dos profissionais de saúde e acelerando processos que, tradicionalmente, demandariam tempo e recursos. Entretanto, essa eficiência vem acompanhada de um desafio crucial: os robôs, ainda que avançados, são programados por humanos, e a qualidade das respostas fornecidas depende do rigor dos dados e dos parâmetros configurados por nós - falíveis - humanos.

AMECA mostrou, em sua apresentação, que ainda há um longo caminho a percorrer. Quando questionado sobre um tema mais intrigante, o robô hesitou, demonstrando que a tecnologia ainda possui limitações. Na prática médica, erros ou incertezas de uma máquina podem comprometer a saúde do paciente. Esse é o limite atual que deve ser sempre lembrado: a "inteligência" da IA não é infalível.

O Futuro é Promissor, mas a Perfeição Ainda Não Chegou

O uso da IA na medicina abre um novo leque de possibilidades, mas requer o equilíbrio entre humanos e máquinas. A tecnologia pode apoiar e expandir o alcance da prática médica, dinamizando atendimentos e fornecendo informações com agilidade, mas não pode - e nem deve - substituir a sensibilidade e o julgamento clínico dos médicos. Essa é uma ferramenta poderosa, mas ainda exige supervisão humana para evitar erros graves.

Murilo Guimarães, médico