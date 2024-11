Janguiê Diniz: A manutenção de uma nova mentalidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste artigo, Janguiê Diniz fala sobre a conquista de uma nova mentalidade, um novo mindset. Confira o texto completo do empresário

Quando você conquista uma nova mentalidade, um novo mindset, é essencial fazer uma escolha consciente nessa direção e comprometer-se a preservar essa mudança. Isso exige a adoção de novos hábitos, mudanças na rotina, conexões com pessoas que apoiam a nova mentalidade e persistência mesmo quando houver retrocessos.

Em síntese, manter um novo mindset positivo e desejável exige mudanças fortes no seu pensamento e no seu comportamento, além de um compromisso firme com a mudança e um processo contínuo de aprendizagem e crescimento.

Quando você decide mudar a forma de pensar e agir, percebe que é necessário desprender-se de hábitos e comportamentos antigos, buscar feedback e apoio quando necessário e aprender novas maneiras de abordar situações e desafios.

O que as pessoas precisam compreender é que, nesse processo de mudança de mindset, não existe a ideia de “descansar sobre os louros da vitória”; ou seja, deve ser uma busca constante; e que mantê-lo, muitas vezes, é mais difícil do que conquistá-lo, sobretudo em longo prazo.

Uma das principais razões pelas quais é difícil manter o novo mindset é que as pessoas tendem a voltar aos velhos hábitos e comportamentos com mais facilidade do que criar e preservar novos, pois os comportamentos antigos são mais confortáveis.

Uma vez feita uma mudança, é fundamental que ela seja duradoura e efetiva. Isso requer aprimoramento constante e disciplina para continuar a aplicar no dia a dia os novos conceitos e comportamentos adquiridos.

Estar aberto a novas perspectivas e ideias é outro aspecto fundamental para manter e aperfeiçoar cada vez mais o novo mindset. Isso significa estar disposto a aprender com os outros e a considerar diferentes pontos de vista – ou seja, mudar a sua mentalidade não quer dizer tornar-se inflexível.

Também é importante ter em mente que a mudança de mindset não é um processo linear e que, portanto, podem e vão ocorrer retrocessos ao longo do caminho, e eles precisam ser administrados como algo natural, algo que faz parte da jornada.

É importante não se desencorajar e continuar a trabalhar, com paciência e persistência, para manter o novo mindset positivo.

Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo