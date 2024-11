O papel dos profissionais de arquitetura e urbanismo frente à emergência climática

A emergência climática impõe desafios que vão além das inovações tecnológicas e do desenvolvimento sustentável. Ela exige uma reflexão profunda sobre o papel ético dos profissionais de arquitetura e urbanismo, principalmente em cidades brasileiras que enfrentam o impacto crescente das mudanças climáticas. O estado de Pernambuco, por exemplo, tem cerca de um milhão de pessoas vivendo em áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos, conforme aponta estudo realizado pelo Ministério da Casa Civil e divulgado neste ano. O estudo lista 106 municípios do estado nessa situação, dos quais 53 estão em situação avaliada como crítica, o que impõe a urgente necessidade de priorização, planejamento e implementação de ações de prevenção de desastres naturais em curto, médio e longo prazos. Esse número corresponde a 11,6% da população do estado e coloca Pernambuco em terceiro lugar entre as unidades da federação com maior percentual de pessoas vivendo em áreas de risco, atrás apenas da Bahia (17,3%) e do Espírito Santo (13,8%). Desses 53 municípios relacionados no estudo, a capital do estado, Recife, é a cidade com maior número de pessoas vivendo em situação de risco, com 206 mil pessoas morando de forma vulnerável, o que representa 13,8% da população. O Brasil tem, ao todo, 1.942 municípios considerados mais suscetíveis a ocorrências de deslizamentos, enxurradas e inundações - com base no levantamento, feito com dados do período entre 1991 e 2022. Este cenário traz à tona a necessidade de os arquitetos e urbanistas assumirem uma postura crítica e responsável para lidar com questões de desigualdade social e econômica.

As mudanças climáticas, que se manifestam por meio de eventos extremos como inundações e ilhas de calor, têm efeito direto sobre a vida nas pessoas e afetam, de maneira desproporcional, grupos sociais historicamente vulneráveis: crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, minorias étnicas e raciais, LGBTQIA , além de imigrantes. Estes grupos, que têm muitas vezes acesso limitado a recursos básicos, enfrentam maiores dificuldades para se adaptar e se proteger de características como ondas de calor e deficiências de água, que destroem subsistências e prejudicam a qualidade de vida.

Diante desse cenário, surge a pergunta: qual é a responsabilidade ética dos arquitetos e urbanistas na criação e adaptação dos espaços urbanos para enfrentar a crise climática? A resposta é revelada não apenas na necessidade de adotar soluções sustentáveis, mas também de considerar os impactos sociais de cada projeto. A ética climática nos orienta a buscar justiça social ao priorizar medidas que atendam a todos, mas especialmente os mais desfavorecidos, garantindo que ninguém sofra ainda mais com os eventos climáticos que já são uma realidade em todo o mundo.

O planejamento urbano precisa incorporar, com urgência, soluções baseadas na natureza para reduzir as ilhas de calor e lidar com as chuvas intensas, além de redistribuir recursos de maneira justa para a adaptação climática. As cidades, responsáveis por até 70% das emissões de CO2, enfrentam desafios monumentais, sendo o Brasil um dos países que mais precisa de ações inovadoras nesse sentido. Projetos urbanos que privilegiam materiais ecológicos, infraestrutura de drenagem eficiente e áreas verdes são essenciais para proteger as situações de riscos climáticos e contribuir para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

O trabalho dos arquitetos e urbanistas, porém, vai além da implementação de técnicas. É um chamado para adotar uma postura ética na criação de espaços que respeitem a dignidade humana e preservem o bem-estar coletivo. A formação continuada desses profissionais se torna necessária para enfrentar os desafios que a emergência climática impõe, fazendo com que o conhecimento seja sempre atualizado e orientado por uma visão social e urgente.

O exercício profissional dos arquitetos e urbanistas no Brasil deve seguir não apenas os ditames da Lei Federal no 12.378/2010 e o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, mas também princípios que promovem a cidadania e a preservação socioambiental. Esses princípios devem orientar cada projeto e cada intervenção no espaço urbano, reforçando que a arquitetura e o urbanismo não são atividades isoladas, mas partes fundamentais de uma ampla visão de justiça social.

A adaptação das cidades brasileiras às mudanças climáticas, portanto, não é apenas um desafio técnico, mas uma responsabilidade ética inescapável. O papel dos arquitetos e urbanistas é crucial para que nossas cidades se transformem em ambientes resilientes, sustentáveis e justos, onde cada cidadão, independentemente de sua condição, possa viver com segurança e dignidade. Cabe a nós, arquitetos e urbanistas, incorporar a sustentabilidade e a justiça social em cada etapa de nossos projetos, registrando que as cidades não são apenas espaços físicos, mas ambientes de convivência, cultura e progresso humano. Só assim poderemos construir um amanhã onde as cidades brasileiras sejam modelos de resiliência e inclusão, capazes de enfrentar as adversidades climáticas e promover a qualidade de vida para todos.

Roberto Salomão, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE)