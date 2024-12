O início de uma revolução silenciosa na educação alagoana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os últimos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que as redes públicas de ensino de alguns estados do Nordeste vêm apresentando uma melhora sistemática no desempenho escolar, no ensino fundamental. Esse é o caso de Alagoas. A "Sobral" alagoana é o município de Coruripe, cujo índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb), dos anos iniciais do ensino fundamental, chegou a 9,7 em 2023, e nos anos finais alcançou 8,7; ambos acima de Sobral - município cearense que se tornou a maior referência da educação brasileira. Localizado no litoral Sul do estado, Coruripe tem 50.414 habitantes (IBGE 2022) e se tornou o farol da mudança na educação alagoana. E o que se percebe nos últimos anos no estado é um forte compromisso de mudança em prol da educação pública de qualidade.

Há vários fatores que podem explicar esse ambiente de mudança. Um deles é a profícua articulação que a Associação Municipalista de Alagoas (AMA) vem desenvolvendo junto aos municípios no campo da educação. Há um clima favorável à colaboração e troca de experiências entre os municípios. Isso tem contaminado as próprias universidades, em particular a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), cujo reitor Josealdo Tonholo é o principal entusiasta dessa articulação orgânica com os municípios alagoanos.

Ele sabe, por outro lado, que pode fazer mais pela educação básica. Por esta razão, trouxe para perto de si o projeto da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto, envolvendo dez municípios alagoanos, que tem como escopo a melhoria da aprendizagem escolar e a redução da desigualdade entre redes e entre escolas de uma mesma rede municipal. O reitor Tonholo está agora empenhado na inclusão de todos os municípios do estado neste projeto colaborativo envolvendo as universidades UFAL e USP com apoio da AMA.

Outra iniciativa que pode, em parte, explicar o porquê de Alagoas estar vivendo esse clima de mudança na educação pública é o programa Ciência na Escola para o Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma iniciativa da UFAL cujo escopo é a educação para o desenvolvimento científico e tecnológico na educação básica. A estratégia é fortalecer a formação de professores e de estudantes alagoanos visando à inserção em projetos de iniciação científica voltados ao fomento de soluções inovadoras para o desenvolvimento humano e sustentável.

Venho insistentemente falando que a solução da universidade passa pela educação básica e vice-versa. Ou quebramos esse hiato entre os dois níveis de ensino ou o Brasil não deslancha na educação. Essa iniciativa da UFAL reflete esse esforço, na terra dos marechais, em prol da melhoria da educação básica a partir da universidade pública.

Mozart Neves Ramos , titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto e professor emérito da UFPE.