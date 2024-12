Nova execução provisória da pena no Tribunal do Júri

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muitos hão de recordar que em 2016 o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 6 (seis) votos a 5 (cinco), decidiu autorizar a execução provisória da pena privativa de liberdade, sempre que o réu viesse a ser condenado por qualquer órgão colegiado do Poder Judiciário, independentemente do crime cometido. Em 2019, analisando as disposições do art. 283 do Código de Processo Penal, nas ações declaratórias 43 e 44, o mesmo STF refluiu e proibiu que o início do cumprimento da pena pudesse ser realizado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (quando não cabe mais recursos judiciais).

Com a decisão de 2019, o STF consagrou, por maioria de votos, que o princípio da inocência, descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988 e que estabelece que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser aplicado, ao tempo em que declarou, também, que os artigos 674 e 283 do Código de Processo Penal, e o art. 105 da Lei de Execução Penal, tornam a execução provisória da pena de prisão inconstitucional.

Quando o STF autorizou a execução antecipada da pena, em 2016, existia, no Brasil, cerca de 720 mil presos. No final de 2019 já eram mais de 820 mil detentos recolhidos em nossos estabelecimentos prisionais, um aumento significante do contingente carcerário, mercê da decisão proferida em 2016, a qual foi deveras criticada pela comunidade jurídica, já que somente os considerados culpados podem iniciar o cumprimento da sanção penal estabelecida na sentença condenatória.

Ocorre, todavia, que em 12.09.2024, ao julgar o recurso extraordinário nº 1235340, com efeito vinculante, a mesma Corte Suprema, pelo seu plenário e por maioria de votos, resolveu autorizar a execução imediata da pena privativa de liberdade, nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, independentemente do montante da pena aplicada ao réu, à alegação de que esta execução provisória não viola o princípio da inocência, ademais, nesses casos, a culpa do réu estaria consumada com a decisão dos jurados. Outro argumento jurídico utilizado pela maioria dos ministros para transigir no tocante à culpabilidade do réu, foi no sentido de homenagear o princípio constitucional da soberania dos vereditos emanados do corpo de jurados.

O pleno do STF, outrossim, embasou a sua decisão nas regras constantes do art. 492, I, alínea e, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.964/2019, a Lei Anticrime, que estabeleceu a possibilidade da execução provisória da pena, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, desde que a pena estipulada fosse superior a 15 (quinze) anos.

A decisão do STF, de 2024, como se nota, foi muito mais rigorosa com os condenados, pois a Suprema Corte autorizou o início do cumprimento da pena, independentemente da quantidade aplicada e sem necessidade de análise da possibilidade de decretação da prisão preventiva.

Ora, em primeiro lugar está bastante claro que a recente decisão do STF viola frontalmente o princípio constitucional da inocência, porque da decisão do júri - condenatória ou absolutória - cabe recurso de apelação para o Tribunal de segundo grau de jurisdição.

O cumprimento da sanção penal de forma antecipada, quando a sentença condenatória ainda é passível de recursos, outrossim, pode tornar a execução provisória absolutamente nula, porque o Tribunal ao apreciar a apelação pode - e acontece com frequência - submeter o réu a novo julgamento, por conseguinte, declarando a nulidade do julgamento realizado. É dizer, o Estado exige o cumprimento antecipado da pena fixada, quando o réu sequer veio a ser condenado. Nesse caso, cabe indenização pelo Estado, em favor do réu, porque o Estado-juiz obrigou o início do cumprimento de uma reprimenda inexistente.

Como o réu não é obrigado a comparecer ao seu julgamento perante o Tribunal do Júri, fica fácil decifrar que muitos deles deixarão de comparecer, com o fim de evitar sair do julgamento detido, no caso de condenação. O STF não pensou nisso.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, professor da pós-graduação do Instituto dos Magistrados do Nordeste (IMN), mestre e doutor em Direito de Execução Penal, membro do Instituto Brasileiro de Execução Penal (IBEP)