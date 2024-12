O Brasil tem um Prêmio Nobel, Peter Brian Medawar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando se fala de Prêmio Nobel, afirma-se que o Brasil não tem um agraciado. Mas é uma inverdade, é falta de conhecimento/divulgação. Peter Brian Medawar, nascido em Petrópolis-RJ (28/02/1915-02/10/1987), ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1960, juntamente com MacFarlane Burnet, pela descoberta da “tolerância imunológica adquirida”, trabalho de extrema importância para transplante de órgãos. Era filho de Nicholas Medawar, brasileiro de origem libanesa e da inglesa Edith Dowlign.

Viveu no Brasil até os 15 anos quando se transferiu para a Inglaterra onde se graduou em Zoologia em 1936. Concluiu o doutorado em Oxford em 1941, com a tese intitulada “Fatores promotores e inibidores do crescimento no desenvolvimento normal e anormal”. Em 1949, foi eleito membro da Royal Society de Londres.

No período 1962-1971 foi Diretor do National Institute for Medical Research (MRC). Em 1962, foi Presidente da International Transplantation Society. Recebeu quase todas as honrarias do mundo científico e se tornou Sir condecorado pela Rainha Elizabeth em 1965.

Aos 18 anos foi convocado para se alistar no Exército Brasileiro e solicitou dispensa por estar estudando na Inglaterra, mas sua solicitação encaminhada por seu padrinho Joaquim Pedro Salgado Filho, Ministro da Aeronáutica, foi recusada pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, o que lhe obrigou a assumir a cidadania inglesa.

Este fato é contraditório, e parte da comunidade científica não aceita o prêmio para o Brasil, por ele trabalhar em Londres. Vale salientar que muitos vencedores do Prêmio Nobel trabalham em outros países, principalmente, em universidades americanas, mas o prêmio é credenciado ao país de nascimento do agraciado. Dois exemplos: Marie Curie, Nobel de Física em 1903, e de Química de 1911, trabalhava na França.

No Museu do Oscar em Estocolmo está que ela é polonesa. Gabriel Garcia Marques autor do clássico “Cem anos de solidão”, trabalhava no México quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1982, mas o prêmio é da Colômbia. Estive no Museu do Oscar e constatei que Peter Brian Medawar é referenciado como o brasileiro.

O fato de trabalhar em Londres cancelaria sua nacionalidade original? Em 1961, Medawar retornou ao Brasil e foi referenciado como brasileiro vencedor do Prêmio Nobel. Em dezembro de 1961, fez palestras no Departamento de Biofísica da Universidade do Brasil e na Academia Brasileira de Ciências. Publicou vários livros com destaque para “Conselho a um jovem cientista” e entre suas inúmeras declarações, destaco duas: “A mente humana trata uma nova ideia da mesma forma que o corpo trata uma proteína estranha, a rejeita” e “Se a política é a arte do possível, a pesquisa é certamente a arte da solução”.

Vale salientar que 13 brasileiros foram agraciados com o prêmio, pois fizeram parte da equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas liderada por Al Gore que venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Outros brasileiros foram indicados ao prêmio, com destaque para Cesar Lattes, Carlos Chagas e Sérgio Ferreira, mas não foram agraciados. Portanto, o Brasil não possui um exclusivo Prêmio Nobel de um(a) brasileiro(a) trabalhando no Brasil, mas possui um brasileiro vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1960, trabalhando em Londres, Sir Peter Brian Medawar.



José Antônio Aleixo da Silva, Professor Titular do DCFL-UFRPE e membro da Academia Pernambucana de Ciência (APC)