Arthur Carvalho: Técnico não ganha jogo, mas perde

Registre-se que esses treinadores tiveram à sua disposição os melhores plantéis do Planeta, que são sempre os jogadores brasileiros

Telê, jogador medíocre, que vi jogando no Maracanã, pelo Fluminense, em 1951, comandou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo e perdeu as duas. Tite dirigiu nosso escrete em dois mundiais e perdeu os dois.

Quem inventou esse negócio de entressafra foi Zagalo para desculpar seus fracassos, mas Zagalo fez um grande mal ao futebol brasileiro, melhor esquecê-lo.

Em 82, na Espanha, Telê permitiu que Gentili, beque italiano, massacrasse Zico do primeiro ao último minuto da partida, ao ponto de lhe rasgar a camisa impunemente sob as vistas complacentes do árbitro, sem tomar a menor providência e basta isso para se perder uma Copa.

Quando se vai disputar uma copa de futebol o objetivo é conquistar a taça, na época João Havelange e não o título inexistente de “campeão moral” daquele capitão de 78 da Argentina, que barrou Nelinho, Luís Pereira, Marinho, Falcão, Joãozinho, entre outros, Copa afanada por Los Hermanos do ditador General Videla, que morreu na cadeia.

Telê deixou de levar pro México em 86 Renato Gaúcho e Leandro, sendo Leandro o melhor zagueiro direito do Brasil, e os adversários agradeceram. Ele levava pra Seleção seu moralismo tacanho e seu futebol nesse campeonato foi uma vergonha.

Tite, que jogou fora duas oportunidades seguidas, demostrou grande incompetência não convocando Ganso, Diego, Dudu e Rony.

Deixou Neymar sem bater o pênalti, uma burrice catastrófica e nas entrevistas à imprensa, falava, filosofava muitoe nunca respondeu objetivamente uma pergunta sequer.

Na final, correu pro vestiário, fugindo da entrevista protocolar exigida pela Fifa. Voltando ao Brasil, enterrou o Flamengo, dono do melhor plantel da América Latina, com sua retranca.

Engessou o Flamengo e perseguiu Gabigol, artilheiro do time, por ter brigado com ele. Matou a Seleção e sepultou o Flamengo. Vai velar que time agora? Técnico não ganha jogo, mas perde.

Quem está enterrando o Palmeiras e nosso futebol agora é o salazarista e fascista Abel Ferreira. Sempre que entrevistado, arranja uma desculpa para suas derrotas e esculhamba o Brasil, cuspindo no prato que come.

Portugal já foi Campeão Mundial? Flávio Costa perdeu a copa para o Uruguai, dentro de casa, escalando um time errado, por 2 a 1 diante de 200 mil torcedores.

Arthur Carvalho, bicampeão pernambucano invicto (54/55) pelo juvenil do Sport