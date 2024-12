Meu amigo, o neuropsiquiatra e professor da UPE, Spencer Hartmann Jr., acaba de publicar um inquietante livro intitulado "É O FIM DA PSICOLOGIA?" que tive a honra de apresentar a quarta capa e participar da mesa de lançamento.

Naquela ocasião, observei que as "três feridas narcísicas" observadas por Freud no "Mal-estar na civilização"(Copérnico derrubando o Geocentrismo, Darwin desmoralizando a Criação e o próprio Freud desfazendo a crença na consciência soberana do Homem), talvez precisasse ser revista numa época em que a ideia de que "ali onde está ID que se instale EGO" (Freud) talvez não tenha mais sentido numa sociedade ultraliberal em que o próprio EGO -constantemente estimulado pela competição e pela performatividade- paga o insuportável preço da desagregação social, do colapso do EU frustrado, da insegurança psíquica, do mal estar do fracasso, do consumo de egos postiços e cambiáveis. A ferida, agora, parece que é mais profunda e certamente precisaremos de uma nova "teoria do inconsciente manipulado" (o desejo administrado da nova subjetividade neoliberal) e uma nova "terapêutica"! É disso, desse continente aberto pelas novas interpelações subjetivas do capitalismo, que trata o excelente livro de Spencer, lavrado, aliás, em erudição teórica e clareza expositiva.

* * *

No início dos anos 90, o filósofo francês Jean Baudrillard (1929-2007) dizia que nós estávamos vivendo uma "era de liquidação": estávamos dando fim ao nosso vasto horizonte de expectativas alimentado pela modernidade: fim da história, fim do comunismo, fim do sujeito, fim da utopia, fim do social (título de seu livro), fim da autoridade..., e suspeitava da possibilidade de que aquelas expectativas fossem substituídas por novas esperanças: era ingênuo e teria apenas a função de nos oferecer repouso psíquico, consolo emocional.

É o fim, também, desse "repouso psíquico" de que trata o livro de Spencer Jr., ao abordar as chamadas "Novas Psicologias", em que não tem receio em afirmar: "as novas psicologias não conhecem o Homem!". O que isso quer dizer? Que esse desconhecimento da Psicologia "atual" é um embuste, um engodo? Não exatamente!

Sua "tese", como disse acima, é inseparável das injunções subjetivas produzidas pelo chamado Neoliberalismo que, diga-se, não é Adam Smith renovado, mas um novo programa de subjetivação adaptado às exigências daquele hiperindividualismo de que tratara Contardo Caligaris ("Crônicas do individualismo cotidiano"): performatividade, competitividade, empreendedorismo de si, eficiência, produtividade...

Spencer atualiza a tese da relação entre individualismo patológico (e manipulado pelo mercado) e capitalismo neoliberal: uma busca frenética por uma "felicidade" interpretada como consumo (bem-estar ou qualidade de vida), abandonando as éticas voltadas para a normatividade de um Mundo Comum. E coroando tudo isso, a emergência de uma moral cínica (à qual o subtítulo da obra se refere): o CINISMO contemporâneo, diga-se, não é mais aquele da Grécia de Antístenes, mas aquele que, finalmente, não está mais à procura de uma verdade moral consciente e substantiva (dos fins e valores), o antídoto ao cristão "-Vocês não sabem o que fazem!" (que Marx usou para caracterizar seu conceito de "ideologia" como falsa consciência): o contemporâneo é o cinismo do "-Vocês sabem o que fazem e continuam fazendo", na busca angustiosa e deprimente de "felicidade".

Lavrado em uma linguagem muito próxima da construção literária, banhada em um ensaísmo de altíssima qualidade (Freud também era um grande ensaísta!), a leitura deste livro inquietante é, ao mesmo tempo, a DENÚNCIA de um "homem" que se foi, e o ANÚNCIO de uma possibilidade de esperança: a do encontro com o OUTRO!

Flávio Brayner, professor da UFPE