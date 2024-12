Sérgio C. Buarque: Integração competitiva do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de 25 anos de complicadas negociações, com avanços e recuos, foi assinado, na semana passada, o documento que define as bases do tratado de livre comércio entre o MERCOSUL e a União Europeia, com redução significativa das tarifas alfandegárias entre os dois blocos.

O mercado europeu representa uma população de quase 500 milhões de pessoas com alto poder de compra, numa economia de, aproximadamente, US$ 18,3 trilhões, pouco abaixo dos Estados Unidos (US$ 29,17 trilhões)e quase igual à economia chinesa (US$ 18,27 trilhões), os dois maiores parceiros comerciais do Brasil.

Quando for ratificado pelas partes, o acordo MERCOSUL-União Europeia promoverá profundas mudanças na economia brasileira que vão além da simples intensificação dos negócios entre os dois agrupamentos econômicos.

A direção e amplitude das mudanças estruturais no Brasil dependerá, contudo, da capacidade de planejamento e preparação por parte dos governos e das empresas à abertura comercial.

Para assegurar os resultados positivos da integração externa, será necessário aumentar a competitividade da economia e a produtividade das empresas.

Os prazos para chegar a tarifas zero de mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos, com algumas salvaguardas das duas partes, darão tempo para que o Brasil e o seus sócios do MERCOSUL se adaptem às novas exigências comerciais.

Economia brasileira vai passar por profunda reestruturação

A economia brasileira deve passar, portanto, por uma profunda reestruturação produtiva com a integração comercial com a União Europeia.

Ao mesmo tempo em que amplia o acesso ao mercado europeu e diversifica os parceiros comerciais do Brasil, complementando o mercado norte-americano e chinês, o acordo expõe a economia brasileira à concorrência externa de países com alta competitividade e produtividade.

A abertura da economia brasileira abre grandes oportunidades de atração de capital, de acesso a tecnologias de ponta e de redução de custo de máquinas, equipamentos, insumos e serviços industriais avançados, contribuindo para o aumento da produtividade das empresas brasileiras.

Entretanto, para que a exposição externa não provoque uma desorganização em vários setores da economia, transferindo empregos para a Europa, os governos devem implementar uma estratégia para o aumento da competitividade sistêmica do Brasil, com investimentos na infraestrutura, na educação e na capacitação profissional, no desenvolvimento científico e tecnológico, e na melhoria do ambiente de negócios. As empresas, por outro lado, vão estar pressionadas a elevar a produtividade dos fatores, com a reestruturação produtiva e a inovação nos processos e produtos.

Conquistas lideradas pelo Brasil no Mercosul

Para assinatura do acordo, houve concessões das duas partes. Com a liderança do Brasil, o MERCOSUL conseguiu introduzir algumas concessões às compras governamentais e, ao mesmo tempo, assumiu os compromissos com o Acordo de Paris de metas de redução das emissões de efeito estufa e contenção do desmatamento da floresta amazônica.

Este foi um ponto de difícil entendimento com o governo negacionista de Jair Bolsonaro, passando a constituir um compromisso de Estado brasileiro, independente do governante de plantão.

Além dos impactos comerciais e estruturais nos dois blocos e, particularmente, na economia brasileira, o acordo MERCOSUL-União Europeia constitui uma resposta ao isolacionismo e protecionismo de Donald Trump, o futuro presidente dos Estados Unidos, uma reação aos “ventos contrários à fragmentação e ao isolamento”, como afirmou Úrsula von der Ley, presidente da Comissão Europeia.

Oposição de alguns países europeus

A ratificação do tratado ainda vai enfrentar a oposição de alguns países europeus, especialmente França e Polonia, com governos pressionados pelos produtores agrícolas europeus.

No MERCOSUL a resistência parece ser bem menor, a julgar pela reunião de Montevidéu, quando foi assinado o documento com a presença simbólica da presidente da Comissão Europeia.

Como não poderia deixar de ser, no Brasil existem alguns críticos do acordo, os protecionistas de sempre que anunciam a ameaça de uma catástrofe em vez de comemorar um cenário que vai abrir espaço para integração competitiva.

A estes, resta “torcer, passivamente, para que a França e outros países da União Europeia inviabilizem esse acordo danoso” (Paulo Nogueira Batista Junior).

O Brasil não pode continuar como o país de um futuro que nunca chega, preso a modelos obsoletos de proteção comercial, e o acordo MERCOSUL-EU permite apostar nas mudanças estruturais da economia brasileira que viabilizam a inserção competitiva na cadeia global de valores.

Sérgio C. Buarque, economista