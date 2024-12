O mercado está assustado!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na minha formação em História, no final dos anos 70, fui levado a aderir a uma sensibilidade "progressista" que tomara assento nas Ciência Humanas, naqueles anos obscuros de ditadura: estávamos convencidos de que a Razão (encarnada na Revolução!) venceria a ignorância, a alienação, a desigualdade de classes, a barbárie..., e que "o mundo caminhava inexoravelmente para o Socialismo!", apesar de todos os percalços do tortuoso caminho da Razão (e suas "astúcias"!).

O progresso preconizado pela Modernidade alimentava a utopia de uma sociedade reconciliada consigo mesma, uma liberdade entendida como autonomia da consciência subjetiva e das relações com os outros e, sobretudo, uma DESSACRALIZAÇÂO DO MUNDO. Weber ("Economia & Sociedade") mostrava que o processo moderno de secularização retirava da Natureza as entidades espirituais e antropomórficas que as sociedades pré-modernas lhe atribuíam: o "espírito" da floresta, a "ira" do vulcão, a "revolta" dos mares... É essa desantropomorfização (a descrença numa essência humana contida nas coisas) que caracterizava o progresso da Razão e da Ciência: não há "espíritos" nos fenômenos naturais, há relações de necessidade causal que podem ser observadas (Experimentalismo) e modelizadas matematicamente e, assim, tornarem-se previsíveis: podíamos antecipar os fenômenos compreendendo suas causas. Éramos como Deus! A Ciência nos afastaria do obscuro, e todos os enigmas e mistérios do Universo teriam "solução" e "explicação" (Cientificismo) pela via da Razão: os monstros, os gênios das "coisas" ficariam reservados à literatura, à ficção, aos jogos infantis...

Quando li as "Teses sobre a filosofia da história" de W. Benjamin, e a análise que ele faz do quadro de Paul Klee -"Angelus Novus"- comecei a desconfiar daquela noção otimista de progresso que meus verdes anos alimentaram: o "Anjo", puxado para frente por uma força irresistível - o PROGRESSO- olha para trás e vê apenas... ruínas!

Mas eis que o recalcado sempre teima em retornar e, ali, onde menos esperamos, o "espírito da coisa" ressurge em meio a uma supostamente racional atividade humana: a economia capitalista de mercado! Quando ouço expressões como "o mercado está assustado e inseguro"; "o mercado está atento às decisões do Governo": "o mercado reagiu com pessimismo"; "o mercado está otimista"..., tais expressões nos levam de volta a um "reencantamento do mundo" que esperávamos ter superado pela... Razão moderna: estamos diante de uma nova METAFÍSICCA (a do mercado), ou de um novo FETICHISMO atribuindo a ele, mercado, características e temperamentos humanos, com suas idiossincrasias, angústias e inseguranças.

Eu, pessoalmente, acredito em tudo isso, e vejo em cada mercadoria a me seduzir, a me convencer a comprá-la, a força subjetivante de seus predicados: tal carro igual a mais poder; tal sapato igual a mais prestígio; tal camisa igual a mais sedução...

De qualquer forma, gostaria de tranquilizar o MECADO: não vou chegar por trás dele, na pontinha dos pés, e bater nas suas costas gritando - "Buhhhh!". Tá louco! Depois ele tem um troço...

Flávio Brayner, professor emérito da UFPE e visitante da UFRPE