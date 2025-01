Perspectivas nebulosas

Com a troca do calendário, iniciando um novo ano, bilhões de pessoas no mundo inteiro levantaram um brinde com esperanças de dias melhores.

Com a troca do calendário, iniciando um novo ano, bilhões de pessoas no mundo inteiro levantaram um brinde com esperanças de dias melhores em 2025. Cada um de nós pode ter mesmo um ano novo cheio de prosperidade, saúde, felicidade e paz, como repetido nas saudações de réveillon. Mas, os prognósticos não são nada bons para o mundo no ano que começa agora. Nem prosperidade nem, muito menos, paz são visíveis no horizonte. Vamos ter neste ano a pior conjugação de lideranças das grandes potências desde o final da Segunda Guerra Mundial. Temos Putin, na Rússia, e Netanyahu, em Israel, e agora se soma Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, maior potência econômica e militar do planeta, três almas sebosas que vão disputar para ver quem pode prejudicar mais a paz e a prosperidade mundial.

Dos dois primeiros não se pode esperar nada melhor do que já estão fazendo de violência, guerra e desrespeito aos direitos humanos, na invasão da Ucrânia e no massacre na Faixa de Gaza. Mesmo assim, ainda estão situados em espaços regionais, mesmo com potencial de escalar para uma grande guerra. Mas Trump vem com várias pedras na mão para promover desagregação geopolítica, desequilíbrio econômico e desastre ambiental. Além de ser mais agressivo e violento, e muito imprevisível, ele vai comandar a nação mais poderosa do planeta. E não esconde suas mais nefandas intenções.

Como já fez na sua primeira passagem pela Casa Branca, Trump vai ignorar o Acordo de Paris e se afastar das negociações globais para redução das emissões de gases de efeito estufa que, sabemos todos, estão provocando um rápido aquecimento do planeta com graves consequências. Ele é um negacionista que comandará o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, jogando lenha no forno para esquentar mais ainda o clima, prometendo desmontar o pouco que Joe Biden fez na direção de novas fontes de energia. Trump defende bravamente o combustível fóssil e já anunciou que vai incentivar a exploração de petróleo e gás. Não adianta gritar que, em 2024, já alcançamos 1,5º celsius acima do nível pré-industrial, limite definido pela comunidade científica para evitar o desastre. Bastaria esta postura de Trump para acabar com as esperanças.

Mas Trump tem mais pedras na mão para atacar o planeta. Ele pretende também desmontar a economia mundial com protecionismo frente aos principais países exportadores, a começar pela China, tendo também citado o Brasil. A elevação das tarifas alfandegárias norte-americanas vai provocar uma corrida protecionista mundial, com forte retração do comércio que leva a uma provável recessão global. A China, país que foi a locomotiva econômica deste século, perde o impulso do seu principal mercado externo e, claro, vai retaliar, acentuando o desequilíbrio do comércio mundial.

No terreno militar Trump anuncia que vai acabar com as guerras. Provavelmente reforçará o apoio a Israel, para que Netanyahu vença sua guerra suja contra os palestinos e, em contrapartida, retirará o apoio à Ucrânia, entregando o país às pretensões expansionistas de Vladimir Putin. O discurso isolacionista do futuro presidente dos Estados Unidos contrasta com a sua distribuição de ameaças disparatadas que evidencia pretensões expansionistas. Numa mesma semana, o falastrão Trump ameaçou anexar o Canadá, que passaria a ser o 51º Estado norte-americano (Trudeau seria o governador deste Estado), caso o país não controlasse a emigração, e declarou que pensava em retomar o Canal do Panamá que atravessa o país soberano da América Central. E ainda comprou uma briga direta com a China quando, no auge da arrogância, "exigiu" que o BRICS se comprometesse a não criar uma nova moeda que substitua o dólar, lembrando as negociações no bloco para se liberar da moeda norte-americana no comércio interno aos seus membros; algo que não é nada fácil, mas totalmente legítimo. Recorrendo a outra chantagem, o seu principal instrumento diplomático, Trump afirmou que, se os países do BRICS criarem uma moeda própria, "sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana". A estupidez parece destruir a capacidade cognitiva do futuro presidente dos Estados Unidos, não percebendo o impacto na economia do seu país no caso de um corte dramático no comércio com os países que representam, juntos 31,5 do PIB mundial, especialmente a China com um PIB de US$ 19,4 trilhões. Enquanto Trump cisca e ameaça, a China vai ampliando sua influência no mundo através da Nova Rota da Seda, sem guerra nem falatório, com grandes investimentos e financiamento em projetos de infraestrutura.

A mistura explosiva de enorme arrogância, ignorância e voluntarismo de Trump é uma grande ameaça à prosperidade e paz mundial. A esperança, a última que morre, reside em um único e frágil fio: que as suas decisões descabidas provoquem um desastre na economia norte-americana que acabe com o seu governo.

Sérgio C. Buarque, economista