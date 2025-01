Foi assim, de há muitos anos decenais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cada começo de ano, abre-se um novo catálogo de efemérides, datas comemorativas ensejadas pela história documentada ou pela memória humana. Exaltam-se fatos e personagens indicando-se os registros em contextos históricos e legais. São tempos de chegar às celebrações adequadas, como o que nos aproxima do marco temporal dos 500 anos do Recife, no breve prazo que a cidade terá dentro dos próximos doze anos (12.03.2037).

De início, o ano começa registrando o bicentenário da morte de Frei Caneca, herói e mártir da Confederação do Equador. A 13 de janeiro de 1825, diante dos muros do Forte das Cinco Pontas, o frade carmelita Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, aos 45 anos, foi arcabuzado, após três carrascos se recusarem a enforcá-lo.

Sepultado no Convento do Carmo, onde fez seus votos religiosos, ordenou-se sacerdote e onde está sepultado, em local ainda não identificado. cuide-se urgente por reverência histórica ao seu heroísmo, os seus despojos mortais serem recuperados. Seu nome foi inscrito, pela Lei 11.528, de 11.10.2007, no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

Há um desafio de conduzir o tempo em todo o processo útil de sua celebração. Não se trata de tempos imemoriais, sem registros de narrativas ou sem o alcance da memória e de seus efeitos. São, muito ao revés, peregrinações a tempos fundantes e permanentes, como em retorno proustiano revisitando a história.

No sistema jurídico inglês, a expressão "time imemorial" assumiu definição técnica referindo-se a qualquer período antes de 6 de julho de 1189, início do reinado de Ricardo I. Desde esses tempos imemoriais, existem os dias feriados para festejos e, segundo a tradição cristã, o domingo como dia de descanso do trabalho. Embora o conceito tenha raízes no direito inglês, ele também influenciou doutrinas modernas como a da prescrição e da usucapião.

Em 2025, os tempos de chegar recepcionam importantes datas e eventos e com eles, fatos de há muito anos decenais serão festejados.

Na Igreja Católica celebra-se o Ano Santo no Jubileu da Esperança, com a Bula Spes non confundit ("A Esperança não decepciona). Desde quando proclamado em 1.300 pelo Papa Bonifácio VIII pela Bula Antiquorum fide relatio (A relação de fé dos antigos), com sua periodicidade regular, a cada 25 anos, foram trinta jubileus. Destaca-se o Ano Santo de 2000 pela Bula Incarnationis Mysterium (O Mistério da Encarnação) em celebração dos 200 anos da Encarnação.

No plano religioso, anota-se, em 2033, o Jubileu extraordinário da Redenção, pela morte de Cristo; a exemplo excepcional de 2015 com o Jubileu da Misericórdia (Bula Misericordiae Vultus).

Neste 2025 comemoram-se os 1.700 anos do Primeiro Concílio Ecumênico, o de Nicéia (ano 325), quando se unificou a celebração da ressurreição de Cristo, assentando a data da Páscoa cristã, diferentemente da datação da Páscoa (Pessach) judaica.

No plano jurídico, estamos em vizinhança temporal:

(i) do bicentenário da criação dos cursos jurídicos no país, nas cidades de São Paulo e Olinda (Lei de 11.08.1827). Anota-se que os cursos, quando instalados em 1828 foram, muito antes, regulados pelos estatutos redigidos por Luís José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira, (Decreto de 9 de janeiro de 1825) que instituiu a programação pedagógica, em cinco anos e em nove cadeiras. Significa, portanto, que comemoraremos, agora, o bicentenário da formulação pioneira do ensino jurídico no país.

(ii) do centenário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), criada pelo decreto nº 19.408, de 18 de novembro de 1930, assinado por Getúlio Vargas. Prevista desde 1843, com a fundação do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), destinado a organizar o ordenamento jurídico e criar a OAB.

No plano histórico, registrem-se os 480 anos da Insurreição Pernambucana. (1645-1654) contra o domínio holandês na capitania, iniciada pelo pacto de 15 de maio de 1645. Assinaram o compromisso de revolta, no engenho de São João, dezoito líderes insurretos luso-brasileiros. Nesse pacto, a palavra "pátria" ("terra dos pais") foi empregada, pela primeira vez, em um documento nacional.

Lado outro, o estado de sítio implantado no país (1922-1927) teve a sua maior extensão territorial exatamente há exatos cem anos (1925), quando vigorou no Distrito Federal e mais dez unidades federativas. Esse centenário, de triste memória, começa pelo Decreto nº 17.765, de 1 de janeiro de 1925.

No plano institucional, merecerão importantes comemorações os 130 anos de Petrolina, Bonito, Água Preta e Igarassu, em Pernambuco, elevadas à categoria de cidades pela Lei nº 130, de 03.07.1895.

Quando "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto (1965) completa sessenta anos e em 2025 passam-se sete décadas da morte do escritor Mário de Andrade, caindo em domínio público a sua obra, toda a literatura conclama que em 2025 sejamos melhores leitores e atentos a todos os tempos.

De há muitos anos decenais pereniza-se a história e muito há a comemorar, nas efemérides de cada dia.

Jones Figueirêdo Alves, desembargador emérito do TJPE. advogado e parecerista