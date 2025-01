Janeiro Branco: 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ora! Mas, por que a palavra, inicia-se, estar entre aspas? Porque a campanha não para. É de janeiro a janeiro. E o início da campanha foi, de fato, em dois mil e quatorze. Em Uberlândia, Minas Gerais, através de um grupo de colegas psicólogos, onde tem como seu representante principal, o Psicólogo Leonardo Abrahão - Presidente do Instituto Janeiro Branco.

E de dois mil e quatorze para cá, várias conquistas e benfeitorias, a campanha vem realizando: no mundo, no Brasil, nas pessoas, na sociedade, ... Este ano, não é diferente; eventos pelo Brasil vêm acontecendo, através de: palestras, seminários, entrevistas, ... Tendo como tema principal da campanha: O que fazer pela saúde mental agora e sempre? O que fazer? Você sabe? Vamos em busca!

Para quem não sabe, foi instituída à campanha uma, Lei Federal 14.556, em 25 de abril de 2023. Onde, no seu Art. 2º: "Nos meses de janeiro serão realizadas campanhas nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental, que abordarão a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à prevenção da dependência química e do suicídio."

A finalidade da campanha ser no mês de janeiro, é quando se inicia um novo ciclo, ou ano. E este mês, janeiro, palavra oriunda do deus romano Janus, onde o mesmo tinha duas faces; uma voltada para frente e a outra para trás. A face voltada para trás, focada no que passou. Já a face frontal, direcionada para o que virá. Neste sentido, o branco, com a finalidade de podermos traçar as metas que sejam almejadas, de serem cumpridas, no decorrer do ano. A isso, edificando, planejamentos.

O livro - Saúde mental enquanto há tempo! - do idealizador da campanha, Leonardo Abrahão, fala no corpo da obra que: "Saúde é o nosso bem-estar bio-psíquico-social-eco-tecno e espiritual." Ora! Falar de saúde mental, é falar de algo da ordem plural, multifacetada e complexa. No entanto, mediante a definição, no tocante a faceta - tecno - são oferecidas enes possibilidades de refrescarmos a nossa saúde mental. Não obstante, qual significado do prefixo tecno? Palavra oriunda do grego (tékhne), com o sentido voltado a: arte, habilidade ou talento. Legal! Logo, será que temos procurado usufruir dos nossos hobbies? A nossa saúde mental; agradece!

Ah! Coincidentemente, na cidade onde moro (Recife-PE), neste mês de janeiro, está acontecendo um: Festival Internacional de Teatro, Dança, Circo e Música - Janeiro de Grandes Espetáculos. Nos dias, quinze e dezesseis, terá apresentação de uma peça teatral - Senhora dos Nossos Sonhos - espetáculo documental sobre a Dra. Nise da Silveira. Idealização e supervisão do ator, músico e terapeuta ocupacional: Gonzaga Leal. Dra. Nise, médica psiquiatra, revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil, através da arte terapia. Transcendendo os muros manicomiais.

Por fim, caro leitor, eis a questão! O que fazer pela (tua) saúde mental agora e sempre? Caso não saiba! Por que não? Pedir ajuda. Eu quero!!! Eu preciso!!!

Gustavo Figueirêdo, especialista em saúde mental e psicólogo clínico