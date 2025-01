Gilson Edmar Gonçalves e Silva: Eletrencefalograma, 100 anos de conquistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro registro da atividade elétrica cerebral no homem foi realizado por Hans Berger, um psiquiatra alemão, no dia 06 de julho de 1924

Por Gilson Edmar Gonçalves e Silva

O Eletrencefalograma, um dos exames complementares das ciências neurológicas, acaba de completar 100 anos de revelações, necessárias ao desenvolvimento desta área do conhecimento.

O primeiro registro da atividade elétrica cerebral no homem foi realizado por Hans Berger, um psiquiatra alemão, no dia 06 de julho de 1924. Na época, não foi aceito pela comunidade científica. Alguns anos após, dois ingleses, Adrian e Matheus, reproduziram o experimento de Berger.

Entretanto, só na década seguinte, em 1937, Lord Adrian o convidou para apresentar o tema Atividade Elétrica do Sistema Nervoso, durante um Congresso de Psicologia em Paris, sendo a partir daí reconhecido e considerado o Pioneiro da Eletrencefalografia.

A partir daí, a técnica passou a fazer parte da investigação do paciente neurológico, especialmente daqueles portadores de epilepsia.

Nos Estados Unidos, Gibbs e Lennox começaram os estudos eletroclínicos: descrição de padrões no EEG (Eletrencefalograma) e suas relações com a clínica. O resultado foi a primeira publicação clássica da especialidade: o Atlas de Eletrencefalografia.

No Brasil, Hélio Belo e Paulo Niemeyer estudaram as escleroses mesiais e desenvolveram investigação neurofisiológica e uma técnica cirúrgica, que ainda hoje é usada: a amigdalo-hipocampectomia.

Na Escola de Marseille (França), o Prof. Henri Gastaut e sua equipe: Robert Naquet, Joseph Roger, Charlotte Dravet, Carlo Alberto Tassinari e Jacques Saier, entre outros, descreveram inúmeros padrões eletrográficos relacionados com a epilepsia e outras doenças, além dos padrões ditos inabituais.

Gastaut criou o Colloque de Marseille onde eram apresentados os resultados das pesquisas experimentais e clínicas. Com um dos resultados foi proposta uma Classificação das Crises Epilépticas e das Epilepsias e Síndromes Epiléticas.

O último Colloque teve como tema as pesquisas e as publicações de Gastaut, apresentadas pelos seus discípulos, um de cada país. Tive a honra de ser um dos palestrantes representando o Brasil. Gastaut veio ao Brasil duas vezes, uma a convite de Paulo Niemeyer e outra a nosso convite.

Por ser um exame não invasivo, foi usado em diversas doenças neurológicas e neurocirúrgicas. Para isto foi necessário que os eletrencefalografistas se aperfeiçoassem na interpretação dos grafoelementos nestas doenças.

Houve uma vasta produção científica, descrevendo padrões eletrencefalográficos sugestivos relacionando-os com os diversos quadros neurológicos: tumores, traumatismo crânio-encefálico, inflamações do cérebro e outros.

O eletrencefalograma também se modernizou. Saiu dos equipamentos analógicos para surgir em registros digitais, que permitem o mapeamento da atividade cerebral, obtidos após um tratamento matemático dos ritmos elétricos cerebrais.

Foram criados eletrodos especiais para permitir o estudo pré-operatório, como os semi-invasivos e os profundos para a busca do foco epiléptico. Foi necessário o registro de longa duração e assim foi usada a monitorização contínua, através do Video-EEG.

O EEG ainda é indicado em pacientes em coma, quando as modificações do ritmo e da morfologia cerebrais são indicativos da previsão do coma e é um dos critérios de morte cerebral.

O estudo do sono utiliza vários parâmetros vitais do paciente, entre eles a atividade elétrica cerebral, que indica o estágio do sono em que se encontra o paciente. Foram 100 anos de muita evolução e grandes conquistas, que fizeram o Eletrencefalograma continuar como um meio preciso de diagnóstico em Neurociência. Viva o EEG!

Gilson Edmar Gonçalves e Silva é professor emérito da UFPE, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e Membro da Academia Pernambucana de Medicina e de Ciências

Saiba como acessar o JC Premium