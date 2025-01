João Alberto: Santuário de Lourdes é uma experiência impactante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santuário de Lourdes, na França, é um dos mais importantes do mundo, que atrai seis milhões de peregrinos por ano, mesmo ficando numa região de difícil acesso, exigindo longos trechos de carro ou trem.

As pessoas procuram Lourdes especialmente em busca de cura física e espiritual, libertação e renovação da fé cristã.

A cidade fica ao sudoeste da França, a 850 km de Paris, quase na divisa com a Espanha. O santuário de Lourdes é parada obrigatória para os católicos, assim como :

Fátima, em Portugal;

Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil;

Santuário de Medugorje, na Bósnia;

Herzegovina, Guadalupe no México;

Basílica de São Pedro, em Roma.

História

Tive a felicidade de ir a Lourdes três vezes. Na mais recente, me impressionou o seu crescimento. Tem uma população de 16 mil pessoas, toda ela voltada para o turismo religioso.

São mais de 100 hotéis, desde os de cinco estrelas a outros mais simples. E dezenas de lojas, muitas vendendo artigos religiosos ligados a Nossa Senhora de Lourdes, e dezenas de restaurantes.

Toda a área pertence à Igreja Católica, que tem várias funções, incluindo atividades devocionais, escritórios e acomodação para peregrinos enfermos e seus ajudantes. As ruas estreitas estão sempre lotadas de peregrinos de todo o mundo.

As aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, na França, à jovem Bernadette Soubirous, uma camponesa muito pobre, ocorreram em 1858.

Tudo começou quando Bernadette estava buscando lenha e viu uma Senhora vestida de branco, com o Rosário nas mãos.

Ela imediatamente começou a rezar, e logo percebeu que se tratava de uma aparição da Virgem Santíssima. Estava numa área onde existia um lixão, num local onde havia uma gruta.

Nossa Senhora mandou que Bernadete (que foi canonizada depois) abrisse com as mãos uma fonte, que logo começou a jorrar água abundantemente e que está assim até hoje.

Como Nossa Senhora disse, seria uma água milagrosa. Os visitantes enchem garrafas com ela, que, segundo revelou um padre, não precisava ser benta, já era benta por natureza, com muitos milagres comprovados.

Milagres

Com sua fama de ser uma água curadora, atrai pessoas doentes de todo o mundo, com incontáveis milagres.

Todos os dias, num espetáculo emocionante, acontece a Procissão dos Doentes. Voluntários da cidade conduzem, em cadeiras de rodas acopladas, os doentes para uma visita ao Santuário, para tomar água e assistir à Missa na gruta, onde as aparições a Bernadette aconteceram, que tem um ar realmente impressionante.

Lá, temos missas durante todo o dia, em seis línguas oficiais do Santuário: francês, inglês, italiano, espanhol, holandês e alemão.

Em algumas vezes, é celebrada em português, por padres brasileiros e portugueses, que comandam peregrinações.

Existe uma fila para passar pela gruta, cujas paredes de pedra jorram água sagrada. No alto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes reina no local.

Experiências dos peregrinos e o legado de Lourdes



A cidade de Lourdes tem uma área de 51 hectares e inclui 22 locais de culto separados. Em 1864, o escultor Joseph-Hugues Fabisch, de Lyon, foi contratado para criar uma estátua de Nossa Senhora de Lourdes, com base nas descrições de Bernadette.

Embora se tenha tornado um símbolo icônico da santa, ela representa uma figura que não só é mais velha e mais alta do que a descrição como também mais próxima das representações ortodoxas e tradicionais da Virgem Maria.

A estátua repousa no nicho onde a Virgem teria aparecido a Bernadete, por 18 dias. Sempre de branco, com uma faixa azul na cintura e um terço dourado na mão.

A roseira selvagem original foi destruída logo após as aparições, por peregrinos que estavam em busca de relíquias, mas uma nova nasceu nas proximidades.

Os peregrinos, em Lourdes, buscam tocar a rocha que forma a gruta da aparição e beber a água que jorra. Outra atração é a Procissão Luminosa, também chamada Procissão Mariana ou das Velas.

Ela acontece diariamente, às 21h, no período de 25 de março a 1º de novembro. É algo deslumbrante, indescritível, que começa com a imagem da Santa projetada na torre do Santuário, com centenas de peregrinos acompanhando com uma vela na mão.

Hoje, o Santuário de Lourdes é um lugar de fé universal. O rosário é recitado em muitas línguas e os peregrinos chegam de todas as partes, de cadeiras de rodas, macas, muletas e das mais diferentes etnias, em busca de cura. É impressionante o número de curas registradas.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1