Otávio Santana: Brazilian way of life

Trump foi eleito prometendo "chutar o pau da barraca" e romper com o conjunto de valores políticos, psicossociais, econômicos, tecnológicos e militares que sustentam a ordem mundial desde o fim da Segunda Guerra.

As propostas apresentadas durante sua campanha e algumas já confirmadas por decretos executivos nos primeiros dias de governo evidenciam um mandato que busca desvencilhar-se dessas amarras, priorizando interesses internos e adotando uma postura belicosa diante de desafios externos.

No Brasil, o alvoroço causado por essa ascensão tem contornos distintos. Por aqui, ela se reveste de uma curiosidade interesseira, distante de análises ponderadas sobre os possíveis impactos geopolíticos.

Reação

Tanto os supostos apoiadores quanto os veementes críticos dessas posições reagem emocionalmente a cada nova aparição do líder nas mídias tradicionais ou sociais - que, aliás, capitularam facilmente à ascensão desse "césar", movidas pelo pragmatismo dos negócios.

Os a favor e contra, no entanto, parecem incapazes de compreender as bases dessa nova onda que dominou os EUA e vem se espalhando para outros países.

Para alguns, é o prenúncio do fim do mundo civilizado. Para outros, é um sinal de renovação. Mas a discussão frequentemente se limita a frases estereotipadas, extraídas de conceitos desgastados de liberais ou conservadores.

A verdade é que a "América" mudou

No livro White Working Class - Overcoming Class Cluelessness in America (Harvard Business Review Press, 2017), a professora Joan C. Williams apresenta uma visão que ajuda a entender essa transformação.

O racismo, o sexismo, o medo do islã e a aversão aos latinos são realidades na sociedade estadunidense.

Contudo, coexistem com temores mais básicos (lembra-se da pirâmide de Maslow?): a incapacidade de alimentar os filhos, cuidar de parentes idosos ou manter a dignidade diante de constantes demissões.

Muitas das pessoas desiludidas com o status quo vivem em terras cultivadas por seus ancestrais há mais de século. Algumas pertencem a famílias multirraciais, mas ainda assim carregam ressentimentos profundos.

Joan explica que parte dessa insatisfação decorre de um equívoco comum entre os "letrados" (analistas dizem que foi uma das causas da derrota de Hilary Clinton em 2016): confundir a classe trabalhadora com a classe pobre.

Na realidade, a classe trabalhadora representa uma classe média negligenciada (e ao que as pesquisas indicam votou majoritariamente em Trump).

Essas pessoas frequentemente se ressentem tanto dos pobres quanto dos profissionais liberais, mas não sentem o mesmo em relação aos verdadeiramente ricos.

Elas não desejam ascender à classe média alta, com seus valores e cultura distintos, mas manter-se fiéis às suas comunidades e aos próprios valores - apenas com maior estabilidade financeira. Joan destaca que essas pessoas têm plena consciência de pertencimento ao seu grupo social.

Ela argumenta que seus colegas liberais deveriam ter dado ouvidos aos anseios desses "caipiras sem dentes", que vivem longe das cidades glamorosas das costas leste e oeste e permanecem arraigados às suas comunidades.

Lição para o Brasil

Isso nos leva a uma reflexão: vale a pena importar a guinada de acolá e aplicá-la à realidade brasileira? A resposta é clara: não devemos.

Precisamos construir o nosso próprio "brazilian way of life". É hora de abandonar as imitações e reconhecer que nossos problemas e soluções são únicos. É hora de fazer a lição de casa.

Aqueles que se pretendem líderes e que surfam antolhadamente na fama de políticos e políticas estrangeiros devem deixar de agir como tripulação de um barco sem rumo e assumir o leme, guiando o país ao porto que melhor nos convier.

Os passageiros, escolher timoneiros mais equilibrados e que pensem o nosso país antes de pensar o país dos outros.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general de Divisão da Reserva