O fim de todos os Príncipes

Volto ao caso Eichmann, descrito no "Relatório Sobre a Banalidade do Mal". Arendt surpreendeu-se com a figura daquele carrasco Nazista: não era o "monstro" que ela esperava encontrar! Eichmann era "normal" (se é que o conceito de normalidade é válido para um genocida consciente e contumaz!). O que ela quer dizer é que ele não era diferente das pessoas que encontramos todos os dias: funcionário zeloso, marido fiel, pai amoroso, amigo afetuoso... E é exatamente essa "normalidade" que constrange, porque praticada por alguém igualzinho a qualquer um de nós. O problema é, em que exato momento, em que circunstância precisa de tempo e lugar, aquela cotidianidade, aquela normalidade é rompida, tornando-me um assassino durante o dia e voltando para casa à noitinha para encontra o sossego do lar (aliás, Benjamin dizia que nenhum de nós resistiria ao encanto estético de um desfile Nazista!). Arendt acha que Eichmannn é ALGUÉM QUE ROMPEU COM O PENSAMENTO.

É essa ruptura com a possibilidade de pensar (a mim mesmo, minha relação como outros e o Mundo em que vivo), que só pode ser construída pelo PRÉ-CONCEITO (aquilo que me dá a garantia de UMA RESPOSTA QUE SE ANTECIPA À PERGUNTA e sem verificação de sua objetividade factual ("todo imigrante é criminoso", "não existe Einstein africano"...): para aderir à psicologia de massas, eu preciso romper com a tradição do pensar para, com essa renúncia, me incorporar a um TODO acolhedor, caloroso, onde os corpos se juntam (os acampamentos bolsonaristas, as "motociatas", as multidões excitadas e hipnotizadas, por exemplo), quando somos COMUNIDADE e nosso patológico e doloroso individualismo se desfaz temporariamente, quando todos os desejos e olhares se voltam para o Líder carismático (do grego Kharisma, "graça") que nos promete, não a felicidade propriamente dita, mas a "LIBERDADE": juntos, no "movimento" que nos une, expulsaremos o demônio que nos oprime (o comunista, o petista, o imigrante, o judeu, o palestino, o bárbaro...).

Toda a preocupação inicial da Ciência Política, a partir de Maquiavel, preocupou-se com o Tirano: como ele age, o que precisa fazer para permanecer no poder, quem combater, quem trair, que método usar contra os inimigos da Estado e do Príncipe, como derrubá-lo. Mas foi com Etiènne de la Boétie (1530-1563) que a coisa foi invertida.

Em "O discurso da servidão voluntária", a preocupação sai do Príncipe e se concentra na "constituição do servo", do dominado: o que um indivíduo deve reunir, emocional e socialmente, para se constituir em vassalo, em "sujeito" (aqui, no sentido de "assujeitado"), e ver nessa sujeição um ato de liberação subjetiva?

Ressentimento social, fracasso pessoal, ruptura da ordem tradicional, emergência de reivindicações inauditas, privatização individualista da vida, retorno do reprimido, ameaças à estabilidade (da família, do Estado, da sexualidade, da cultura, das hierarquias normativas...), tudo vindo de "segmentos que não têm o direito de fazê-lo", e se o fizer é toda nossa liberdade que será anulada: projeto no Outro, o inimigo da ordem, o mesmo repressor que eu sou!

Mas para isso é necessário uma ruptura com o real: "Eichmann era incapaz de pensar!" (Arendt), de submeter suas certezas ao crivo da dúvida, de "interromper" seus automatismo de resposta. Mas, essa ruptura com o real não é sinal de uma "esquizofrenia", não é uma patologia psíquica: é um sintoma (Lacan) e uma reação à desagregação social, à falta de reconhecimento de si, de abandono e de desesperança: o Führer aponta para a esperança, para o que ainda vamos ser, e esse "vir-a-ser" encontra suas bases no...passado, num passado idealizado e pré-fabricado e a "normalidade" é resgatada com a eliminação do Outro, o desagregador do Presente!

As bolhas digitais são, de certa forma, o ensaio geral do fim do espaço público, do Mundo Comum, constituído apenas daqueles que seguem o Movimento, pensam como eu, sofrem os mesmo dramas e se encontram (não na praça pública) mas num mundo virtual em que qualquer "realidade" pode ser inventada e divulgada: é o lugar, ao mesmo tempo, da ruptura com o real e com o "Outro" e do encontro com o desejo idealizado e com o "Mesmo". E para isso é preciso atacar todas as instituições que trabalham com a PALAVRA (ali onde depositamos a crença de que aquilo que dizemos do mundo corresponde ao que ele é): destruir a escola, a imprensa, a magistratura, a democracia, as reuniões, os grupos de estudo, as universidades, os centros de pesquisa, os livros, a Arte, a literatura...

A Democracia é o Reino da Dialogia, da "travessia pela palavra" de nossos diferentes pontos de vista. "A Democracia, disse um dia Claude Léfort, não é o Povo no lugar do Príncipe. É O FIM DE TODOS OS PRÍNCIPES".

