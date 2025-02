Adeildo Nunes: o uso da força pelos órgãos de segurança pública (final)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pode-se afirmar que o Decreto nº 12.341procurou realizar uma maior integração entre todos os órgãos de segurança pública do País

Sabendo-se que foi o Decreto Presidencial nº 12.341, de 23.12.2024, quem regulamentou as Leis Federais nºs. 13.060/2014 e 13.675/2018, relativamente ao uso da força policial, a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil (art. 144, CF/1988), vale lembrar algumas outras inovações provocadas pelo Decreto Federal.

Haja vista que vários dos seus dispositivos efetivamente normatizaram princípios e regras importantes para a integração entre todos os seus órgãos, principalmente no tocante à divisão de funções e de responsabilidades para cada um dos órgãos administrados pela União e pelos Estados, um fato inédito na esfera legislativa do País.

O Decreto 12.341/2024, expressamente, ditou regras básicas sobre a necessidade de um rígido monitoramento por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos governos estaduais, quando estabeleceu diretrizes essenciais destinadas a preservar a transparência nas ações policiais. Foram elas:

a) garantia da transparência e do acesso público a dados e informações sobre o uso da força;

b) disponibilização de canais de denúncia e orientações de registro e acompanhamento de reclamações sobre o uso da força, nos meios de comunicação oficiais, de forma clara e acessível;

c) garantia do processamento eficaz e transparente das reclamações sobre o uso da força;

d) sobre o fortalecimento da atuação das corregedorias e ouvidorias dos órgãos de segurança pública.

Criação do Comitê Nacional de Monitoramento



Com a finalidade de monitorar e avaliar os ditames da Política Nacional de Segurança Pública, criada pela Lei nº 13.675/2018, principalmente no que diz respeito ao uso da força, o Decreto criou um Comitê Nacional de Monitoramento, a ser instituído pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelos Estados, cabendo a cada ente criador designar a sua composição, garantida a participação da sociedade civil, estabelecer as suas atribuições e forma de funcionamento.

De antemão, o Decreto disciplinou que o Comitê será o responsável:

a) pela produção de relatórios que contenham análises e orientações sobre temas relacionados no Decreto;

b) pelo o acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública, em relação à redução da letalidade policial e da vitimização de profissionais de segurança pública;

c) pela proposição de indicadores de monitoramento e avaliação do uso da força;

d) pelo o estímulo à produção e à difusão de conhecimentos técnico-científicos relacionados ao uso da força;

e) pela a elaboração de orientações para programas e ações relacionados ao uso da força;

f) pela a articulação com os comitês estaduais e distrital sobre o uso da força, de modo a promover o intercâmbio de informações e experiências e a redução da letalidade policial e da vitimização de profissionais de segurança pública.

Regulamentação



Amparado no art. 5º, XI, da Carta Federal, que proíbe a penetração de agentes de segurança em qualquer ambiente familiar, sem o consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Decreto Federal obrigou que todas as ocorrências relacionadas dentro da moradia ou nas prisões, havendo o uso da força, deverão ser formalmente registradas pelos órgãos de segurança - federal e estadual - sempre que da ação policial resultarem em lesão corporal ou morte, ou envolverem o emprego de armas de fogo ou de instrumentos de menor potencial ofensivo em ambientes prisionais.

Condicionamento de recursos ao cumprimento da norma



Por fim, o Decreto nº 12.341 condicionou o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos casos do uso da força, à observância das regras contidas na Lei Federal nº 13.060/2014, que regula o uso da força pelos órgãos de segurança, bem como ao efetivo cumprimento do Decreto Presidencial.

Limitação da autonomia dos Estados

Por tudo isso, como se observou em comentários sobre o assunto, o Decreto Presidencial nº 12.341/2024 deixou bem claro, seguindo as regras constitucionais que tratam da matéria, que tanto a União como os Estados têm autorização para legislar sobre segurança pública, embora os Estados sejam limitados a aprovar leis sobre a matéria, desde que elas não contrariem a norma federal.

Significa, assim, que a autonomia legislativa dos Estados, sobre segurança pública não é absoluta, como muitos imaginam.

De fato, tratando-se de uma competência legislativa concorrente, os Estados serão sempre submissos às leis federais.

De acordo com o art. 24, XVI, da Constituição Federal de 1988, por exemplo, a União e os Estados podem legislar sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

Porém, insistindo, existindo Lei Federal tratando dessa matéria, embora os Estados tenham permissão para também fazê-lo, as suas disposições não podem discrepar do inteiro teor das normas gerais ditadas pelo Congresso Nacional.

Em conclusão, pode-se afirmar que o Decreto nº 12.341, ao regulamentar as Leis nºs. 13.060/2014 e 13.675/2018, procurou realizar uma maior integração entre todos os órgãos de segurança pública do País, proibindo a remessa de recursos financeiros para os Estados que não adotarem as regras das leis federais ou do Decreto nº 12.341/2024.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, professor da pós-graduação em Direito do Instituto dos Magistrados do Nordeste, doutor e mestre em Direito de Execução Penal, membro do Instituto Brasileiro de Execução Penal (IBEP).