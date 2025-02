Uma Ponte Entre Advocacia e Cultura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No coração de Pernambuco, onde a história pulsa em cada esquina e o saber jurídico encontra raízes profundas, nascerá uma iniciativa visionária: a OAB Editora. Este projeto, sonhado e idealizado por Ingrid Zanella, a primeira mulher a presidir a OAB-PE em 93 anos de existência da entidade, será um marco histórico na advocacia pernambucana. Sua liderança visionária trará à tona a força transformadora que a presença feminina confere ao universo jurídico e cultural.

Muito mais que uma simples editora, a OAB Editora se apresentará como um farol para advogados e estudantes, oferecendo uma oportunidade única de transformar ideias em obras, conhecimentos em páginas impressas e aspirações em literatura jurídica e cultural. Sua missão será clara: fortalecer o cenário jurídico do estado, democratizar a produção acadêmica e, acima de tudo, valorizar as vozes que construirão o pensamento crítico em nossa sociedade. O compromisso de liderar esse projeto foi aceito com entusiasmo, e, juntos, desenhamos as ideias que darão vida a essa grande iniciativa.

A OAB Editora não será um empreendimento isolado. Sua estrutura será cuidadosamente desenhada em linhas de produção coletivas que atenderão a diferentes públicos e propósitos, dentre elas:

A Revista Internacional Acadêmica, sob a coordenação da professora Dra. Flávia Santiago, buscará alcançar os mais altos padrões acadêmicos. Essa revista destacará produções jurídicas que transcenderão as fronteiras locais, levando o nome de Pernambuco para o cenário nacional e internacional. O rigor de sua avaliação e a excelência de seu conteúdo transformarão essa publicação em uma referência indispensável para os estudiosos do direito.

Enquanto isso, a Coletânea de Monografias dos Estudantes de Direito trará um frescor ao universo jurídico. Supervisionada pelo professor Dr. Luiz Edmundo, ela criará uma ponte entre o aprendizado e a prática, destacando o talento dos futuros advogados pernambucanos. Será uma oportunidade ímpar para os estudantes mostrarem sua capacidade de argumentação, pesquisa e escrita. Além disso, celebrará a renovação constante da advocacia, incentivando a produção acadêmica desde os primeiros passos da carreira.

Por sua vez, a Revista Digital ADVOCATTUS marcará o renascimento de uma publicação icônica, agora adaptada aos tempos modernos. Sob a direção do advogado Dr. Ronnie Duarte, essa revista assumirá um papel de vanguarda ao unir ensaios, crônicas e informações relevantes em um formato dinâmico e acessível. Mais que um simples veículo informativo, a ADVOCATTUS será um convite à reflexão e ao diálogo, conectando advogados de todas as gerações.

Para sustentar tamanha ambição, a OAB Editora contará com dois pilares acadêmicos robustos. O Decanato ou Conselho dos Decanos, formado por juristas renomados, funcionará como um laboratório de ideias, promovendo debates sobre a produção jurídica local.

Já as Coletâneas Jurídicas por Áreas Temáticas, lideradas pelo Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, trarão uma abordagem especializada, produzindo obras que aprofundarão o estudo do direito em suas diversas facetas.

Outro destaque será a Escola de Escritores, liderada pela Dra. Rosa Maria Freitas do Nascimento. Mais que um espaço de capacitação, a escola será um sonho realizado para advogados que desejarão aprimorar suas habilidades de escrita. Por meio de workshops, mentorias e cursos especializados, ela transformará ideias em textos poderosos, incentivando os profissionais a explorarem tanto a literatura jurídica quanto outras formas de expressão.

Na era digital, a comunicação precisará se adaptar aos novos tempos. O Blog da Editora OAB-PE, comandado pela professora e mestre Emília Queiroz, surgirá como uma resposta a essa demanda, aproximando o universo jurídico de seus leitores. Com notícias, artigos, crônicas e livros digitais, o blog será mais que um canal de comunicação; será um espaço interativo para discussões relevantes e troca de conhecimentos. Sua proposta será clara: tornar o conteúdo jurídico acessível, leve e relevante, rompendo com a formalidade excessiva que, muitas vezes, afastará o público do direito.

Por fim, o Projeto OAB Cultural, dirigido pelo vice-presidente Prof. Fábio Porto, será a cereja no bolo dessa iniciativa grandiosa. Com o objetivo de valorizar a literatura pernambucana e jurídica, o projeto preverá a criação de minibibliotecas em todas as subsedes da OAB no estado. Será uma forma de lembrar que o direito não existirá isolado, mas sim como parte de um tecido social e cultural mais amplo.

A OAB Editora será, portanto, mais que um projeto; será um movimento. Um movimento que unirá advocacia, cultura e conhecimento em prol de um objetivo maior: transformar Pernambuco em um polo de excelência jurídica e literária.

Essa iniciativa, liderada por Ingrid Zanella, a primeira mulher a comandar a OAB-PE, mostrará que a força e a visão feminina podem redefinir caminhos, inspirando advogados, estudantes e a sociedade como um todo a enxergarem o direito não apenas como profissão, mas como instrumento de mudança e reflexão. Um verdadeiro marco no caminho da valorização do saber e da escrita em todas as suas formas.

Agradecimento

Nossa gratidão a Ingrid Zanella por confiar a nós a presidência deste projeto. Sua visão e determinação foram fundamentais para dar forma a essa ideia transformadora. É uma honra e um compromisso imenso trabalhar para tornar a OAB Editora uma realidade, refletindo os valores e os ideais que inspiram sua liderança.

Inácio Feitosa, Advogado