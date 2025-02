Claudia Molina: no peito, o orgulho de fazer a diferença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quando as portas se fecham e a cidade adormece, eles continuam lá. Os delegados e delegadas de Pernambuco são a linha invisível que separa o caos da ordem, a dor do alívio, o desespero da justiça.

A campanha "No peito, o orgulho de fazer a diferença", lançada pela ADEPPE, Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco, é uma homenagem àqueles que, todos os dias, arriscam suas vidas para proteger a dos outros.

"Nós, delegados de Pernambuco, estamos aqui por você". O slogan da mobilização ecoa como uma promessa e um compromisso inabalável.

Afinal, por trás das investigações, operações e plantões intermináveis, há seres humanos que escolheram servir; que não buscam aplausos, mas merecem respeito.

Porque, enquanto muitos desistem, os delegados e delegadas de Pernambuco seguem em frente, com determinação, ética e uma certeza inabalável: "Estamos aqui por você."

Honra da missão

No peito destes heróis, há mais do que insígnias e símbolos. Há orgulho, honra e um comprometimento diário com cada cidadão.

São esses homens e mulheres que fazem a diferença, não porque é fácil, mas porque é necessário.

Atrás de cada caso resolvido, um ou vários desses profissionais abriram mão do tempo com a própria família, para acolher quem mais precisava.

Seguraram a mão de vítimas em meio ao sofrimento e desafiaram a morte, tornando-se, muitas vezes, a última esperança de justiça.

"Fortalecer a polícia é cuidar das pessoas", não é só um bordão, é uma verdade urgente.

Valorizar o trabalho dos delegados significa prezar cada pai ou mãe que espera o filho voltar para casa, cada trabalhador que almeja viver em paz.

É reconhecer que não se constrói uma sociedade segura, sem fortificar os que dedicam suas vidas a defendê-la.

Uma sociedade segura começa pelo respeito aos que protegem



Essa campanha não fala apenas de uma profissão, mas de uma missão de vida.

Porque ser delegado não é um trabalho qualquer e não é para qualquer um, pois olhar o perigo nos olhos e não recuar exige uma coragem e domínio interior incomuns.

Haja nervos de aço e, ao mesmo tempo, um coração cheio de empatia para sentir o peso das histórias que não saem da memória, mas também a força de saber que cada vida protegida vale o sacrifício.

Que esta ação de conscientização nos faça lembrar que fortalecer quem nos protege é o primeiro passo para construirmos uma sociedade mais segura, justa e humana.

Pois enquanto houver um delegado de pé, Pernambuco nunca estará sozinho.

Claudia Molina, delegada e vice- presidente da ADEPPE