A admirável Fundação Pedro Paes Mendonça

A Serra do Machado fica localizada no Estado de Sergipe e pertence ao município de Ribeirópolis. É lá na Serra que está presente um dos grandes empreendimentos sociais do Brasil. Lá estão crianças, idosos, e milhares de pessoas que são beneficiadas pela Fundação Pedro Paes Mendonça. É na Serra do Machado que você encontra ensino e saúde de qualidade. Encontra cuidado e respeito aos idosos. É lá no alto que está uma grande ação de responsabilidade social.



Nestes meus 50 anos, já ouvi falar por diversas vezes sobre a Serra do Machado e a Fundação Pedro Paes Mendonça. Confesso que certa vez, diante da minha peculiar curiosidade, fui ao google para obter mais informações sobre a referida Fundação. E vi, virtualmente, que a Fundação Pedro Paes Mendonça é exemplo de empreendimento social. No dia 26.01.2025 tive a feliz oportunidade de constatar o que eu já esperava: A Fundação localizada na Serra do Machado é a representação ímpar do trabalho de um grande empreendedor que muda a vida das pessoas para melhor através das suas atitudes.



Dr. João Carlos Paes Mendonça é nascido na Serra do Machado. Foi lá que tudo começou através do seu pai, o senhor Pedro Paes Mendonça. Dr. Pedro, o qual não conheci presencialmente, mas, virtualmente, já que na Fundação fui apresentado à sua pessoa através da inteligência artificial, veio de baixo e educou muito bem os seus filhos para o empreendedorismo com respeito e dedicação às pessoas.



Dr. Pedro, assim o chamo em razão da admiração, já que vi que ele era um homem extremamente sábio, começou com uma mercearia, e com trabalho árduo, foi, aos poucos, ampliando o seu comércio. Dr. Pedro também fez a opção de entrar na política. E como me relataram na Serra do Machado, Dr. Pedro foi um político de diálogo e sem radicalismo. Qualidades fundamentais para quem quer ser um bom e eficiente homem público.



A vida dos Paes Mendonça não foi fácil. Fiquei sabendo na Serra do Machado que em Aracaju, e não me recordo o ano, um armazém dos Paes Mendonça foi acometido por um incêndio que proporcionou grandes perdas. Inclusive, o caderno dos que lá compravam, foi queimado. Por consequência, os Paes Mendonça ficaram sem saber quem tinha comprado e faltava pagar. Contudo, conforme relatos, , a solidariedade dos comerciantes da redondeza mais a dedicação e a disposição dos Paes Mendonça possibilitaram a superação e a chegada de mais conquistas. Infelizmente, em virtude de um infarto, o admirável Dr. Pedro faleceu em 1978 e deixou legados, dentro os quais, o trabalho, a solidariedade e a seriedade dos seus filhos.



O bom homem volta à sua terra e cumpre com a palavra. Foi assim com Dr. João Carlos Paes Mendonça. A Fundação Pedro Paes Mendonça nasceu em razão de um pedido do seu pai, o qual deixou claro que as conquistas que o trabalho lhes proporcionava deveriam ser transformadas em responsabilidade social. Dr. João Carlos não titubeou e não permitiu que o sucesso empresarial lhe levasse ao esquecimento da sua origem. Ele fundou, conforme compromisso assumido com o seu pai, sem precisar de assinatura, a Fundação Pedro Paes Mendonça.



Vejo que o compromisso de Dr. João Carlos não foi só com Dr. Pedro. Mas com os seus valores. Dr. João Carlos, que assim o chamo, por admirá-lo, revela que conquistas econômicas não levam a perda da sensibilidade social. Dr. João Carlos sabe, assim como ele deixa claro em diversas entrevistas, que o Brasil tem desafios, e em vez de só viver reclamando dos governos, é mais do que necessário fazer a sua parte, ou seja, levar ações sociais que garantam o bem-estar de todos e todas.



A Fundação Pedro Paes Mendonça revela os valores de Dr. João Carlos e do grupo JCPM: empreendedorismo, honestidade, muito trabalho, dedicação e compromisso com as pessoas. Recomendo ao admirável setor produtivo brasileiro e aos políticos, incluso gestores públicos, que conheçam a Fundação Pedro Paes Mendonça. Todos lá encontrarão histórias de vida, pessoas com sorriso no rosto, e trabalho sério que muda a vida de milhares de pessoas.

Parabéns, Dr. João Carlos.

Adriano Oliveira – Cientista político. Professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Pesquisa qualitativa e Estratégia