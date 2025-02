O vaidoso Neymar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neymar tem o maior e mais bonito repertório de habilidade técnica do mundo. Seu problema é a vaidade exacerbada. Suas contusões são consequência...

Quem acabou com Neymar foi a vaidade. Quem quiser ser bom, mate os velhos. Vi grandes jogadores na minha vida. Carrizo, goleiro argentino. Nestor Rossi, centromédio argentino. Distéfano centroavante argentino. Labruna e Lostau, ala esquerda argentina do River Plate e da seleção argentina. Maradona e San Felipo.

Os goleiros Oberdan, Luiz Borracha, Castilho, Veludo, Cabeção, Barbosa, Manga, Leça, Nova. Os zagueiros Djalma Santos, Domingos da Guia, Mauro Ramos, Luiz Pereira, Nilton Santos, Leandro e Marinho. Os meio-campistas Zizinho, Ademir da Guia, Zenon, Alex, Maneca, Maneco, Renulfo, Didi, Rivelino, Dirceu Lopes, Tostão, Ipojucan, Rubens, Dequinha, Danilo. Os pontas Tesourinha, Cláudio, Julinho, Garrincha, Marito, Carlinhos. Os centroavantes Leônidas, Heleno de Freitas, Hamilton, Pirilo e Zico. E todo o time de 70 mais Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, sem esquecer Falcão, o “Rei de Roma”.



Neymar tem o maior e mais bonito repertório de habilidade técnica do mundo. Seu problema é a vaidade exacerbada. Ele dribla o primeiro adversário, já conseguiu espaço para chutar em gol ou lançar em profundidade para um colega bem colocado, prefere driblar o segundo, dribla o terceiro, pode fazer o gol, mas quer driblar o quarto, termina perdendo a bola ou levando um pontapé. Porque o terceiro ou quarto a ser batido não quer ser desmoralizado.

Suas contusões são consequência disso, de seu temerário e perigoso estilo de jogo. Os grandes jogadores como Zizinho, Pelé, Gerson, Didi e Rubens, para citar apenas esses, não fitavam mais que o necessário. Bateu o inimigo, está batido, vamos jogar pro time, ganhar a partida. Assim faziam também Puskas, Cruijff e Beckenbauer. Assim faziam Tim, Evaristo de Macedo, Kopa e Ademir Marques de Menezes, artilheiro da Copa de 50, extraordinário ponta de lança pernambucano do nosso glorioso Sport Clube do Recife, Fluminense e Vasco da Gama.



O clube que comprar o maravilhoso Neymar tem prejuízo no chamado custo-benefício pela pequena quantidade de jogos que ele atua durante seu contrato, porque está sempre no estaleiro. A vaidade acaba com ele. O problema é que seus técnicos não têm moral para orientá-lo.



Arthur Carvalho – Associação Brasileira de Imprensa - ABI