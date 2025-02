Minhas anotações em Paris 2025 (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Catedral foi arruinada após um incêndio devastador que destruiu sua torre e teto e desabou toda a obra-prima gótica em minutos. Os estragos exigiram reconstrução e restauração cuidadosos. O desafio foi alcançado graças a quase dois mil operários e artesãos e restauradores especializados, milhões em doações e muita fé. Existe a possibilidade de visitar o deslumbrante interior do templo, com reservas feita pela internet, que exigem muita paciência. Ou enfrentar uma fila gigantesca na porta para entrar.

Bem perto da Notre-Dame existe a Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, para mim o lugar que inspira mais fé na capital francesa O lugar ganhou fama em 1830, quando a Santíssima Virgem Maria apareceu para uma de suas internas nesta capela, a Santa Catarina Labouré. A Virgem deu-lhe a Medalha Milagrosa, que é motivo de muita adoração e que se acredita ter o poder de fazer milagres e praticar curas. Estes motivos trazem milhões de fiéis todos os anos para esta bela capela da Medalha Milagrosa, inclusive muitos brasileiros. Nunca deixo de ir lá nas idas a Paris, mas desta vez não foi possível. O templo está passando por reformas e só reabre em abril.

Encontrei uma presença brasileira em praticamente todas as estações de Metrô por onde passei. E foram muitas. Eram os cartazes de divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", em cartaz em vários cinemas da cidade. Estas mensagens nas estações do Metrô representam um dos mais eficientes esquemas de publicidade da cidade. Quando era secretário de Turismo, Cadoca Pereira tentou contratar algumas delas - a época o Recife tinha três voos semanais da Air France- mas esbarrou no altíssimo preço.

A Champs-Élysées é uma das mais famosas e elegantes avenidas de Paris, do mundo. Parte do imaginário de grande parte dos turistas que visitam a capital francesa, é passagem obrigatória para quem está na cidade, seja pela beleza, importância histórica ou boas oportunidades de compras. São dois quilômetros de puro charme, com lojas e restaurantes de várias origens. Nela fica a residência oficial do presidente de França.

A loja da "Louis Vuitton", na esquina mais famosa da Champs Elysées, com George V, é enorme (e caríssima), mas que consegue, todos os dias, ter uma fila enorme de pessoas esperando para entrar. Antes eram só japoneses, agora parece que os coreanos predominam, mas sem faltar, é claro, nos brasileiros. Um anexo tem a obra do anexo, com uma cobertura destacando a famosa logomarca da grife. Parece que está virando moda, pois vi também filas para entrar nas lojas da Chanel, Cartier e Hermés. E não importa o frio que esteja fazendo, muitas vezes com temperatura negativa, que os compristas estão lá.

Apesar do frio inclemente, os adeptos das corridas, não perdem a oportunidade de correr pelos deslumbrantes cenários que a cidade oferece. São Muitos que podem ser vistos nas ruas, a toda hora do dia (e da noite)

O frio não impede que muitos curtam o prazer de um sorvete. Paris tem várias sorveterias excelentes, a começar da rede "Amorino", que conheci há muitos anos, perto do Hôtel de Ville, a Prefeitura da cidade. Seu sorvete tem o formato de uma flor e está em várias partes da cidade, com muitos sabores. Difícil é escolher o mais saboroso. Lisboa já tem uma delas, na Rua do Ouro.

A loja "L'Occitane Champs- Elysées" faz sucesso com espaço de café e os famosos macarons Pierre Hermé. Já o melhor éclair de caramelo de sal continua sendo na "Angelina", na Rue de Rivoli. Sobremesas fantásticas podem ser encontradas no "Cedric Grolet" no Hotel Le Maurice também na Rue de Rivoli. Parecem frutas perfeitas

Os macarrons Ladurée são sempre o maior sucesso, com várias lojas espalhadas por Paris. Impossível sair de lá sem pelo menos uma caixinha. Com um detalhe: cada macarron custa 5 € (R$ 30),

Claro que ninguém quer sair de Paris sem levar uma bela foto da Torre Eiffel, de preferência num ângulo original. Duas vias perfeitas para conseguir isso são a Rue de L'Université e a Rue Buenos Aires.

Uma visita maravilhosa é à "Ópera de Paris", um antigo palácio, com uma suntuosa decoração com tons dourados. Cada ambiente é mais deslumbrante. Na minha visita encontrei vários modelos internacionais fazendo fotos. A visita custa 10 € (R$ 60),

Para quem adora a patinação no gelo a grande dica é o Parque André Citröen, que tem a pista mais famosa de Paris, um espaço muito agitado, com músicas e baladas todos os dias. Fica um pouco afastado do centro, mas com um acesso fácil pelo Metrô.

Os "gourmets" não podem deixar de ir à loja "Fouchon", junto da Madeleine. É parada obrigatória para um chocolate quente e deliciosas sobremesas. Como também ótimos vinhos, queijos, trufas e patês de foie gras. Tem uma filial, compacta na Galeria Lafayette

Claro que ninguém pode ir a Paris sem ir ao Louvre, o museu mais famoso do mundo. Mas é bom reservar um bom tempo, às vezes um dia inteiro, para quem quer ver as peças mais famosas, como a Monalisa. As filas são quilométricas, toda hora, todo dia, O ingresso custa 22 € (R$ 130)

O famoso mal humor dos franceses parece que tem diminuído, pois entenderam a força do turismo. Mas, em alguns casos, é preciso fair play para suportá-los. Vítima em anos recentes de atos terroristas, a segurança é forte especialmente nos pontos turísticos, com muitos policiais bem armados. Tive a oportunidade de ver uma das ações deles contra pessoas num carro, impressionante a força dos policiais.

Os táxis em Paris não têm pintura especial, são veículos de marcas comuns, alguns de luxo, todos com o luminoso em cima, mostrando quando está vazio ou ocupado, pela luz, acesa ou apagada.

É sempre uma visita imperdível, o bairro de Montmartre. Depois de escadaria de 300 degraus, que pode ser evitada por um funicular, chega-se à deslumbrante A Basílica do Sacré Coeur. Pouco metros depois chega-se ao bairro dos artistas com muitas lojas, restaurantes e pintores de rua.

Outra região imperdível é o "Quartier Latin", o bairro dos estudantes, com ruazinhas pra lá de charmosas, cheias de restaurantes ótimos de todos os cantos do mundo, a maioria argentino, italiano e tem até brasileiro e com preços digamos acessíveis, doçarias, padarias e lojas de souvenir. Nos bistrôs, é imperdível um risoto trufado, de comer ajoelhado. É uma festa permanente, inclusive com intensa vida noturna. E para enfrentar o frio, uma dica perfeita é a sopa de cebolas, item em que os franceses são imbatíveis.

Depois da Segunda Guerra Mundial, o bairro de Saint-Germain-des-Prés tornou-se um lugar de excelência da vida intelectual e cultural de Paris, com ilustres frequentadores entre escritores, atores, músicos e filósofos. Na Boulevard Saint Germain os edifícios são do século 17. Antigamente era uma pequena vila com pequenas livrarias e cafés, hoje é repleta de boutiques de luxo. Com a mudança, os intelectuais parisienses já não se reúnem mais ali, mas jornalistas, políticos e alguns atores ainda frequentam os cafés, como o "Café de Flore", um dos cafés mais antigos e charmosos de Paris e o "Café des Deux Moulins". E, para não esquecer, o "Café de La Paix", na Praça da Ópera, ponto de parada obrigatória dos turistas.

A visita a Paris teria que terminar com um passeio pelo rio Sena. Existe o mais famoso, Bateaux Mouche (que traduzido quer dizer barco mosca) que foi o pioneiro, mas muitos outros fazem o programa. Eles, aliás, foram atração na abertura da Olimpíada de Paris. O passeio normal custa 20 € (R$ 120), o ideal é no final da tarde, para ver os prédios se iluminando, especialmente a Torre Eiffel. Existe opções com jantar, que vão de 86 € (R$ 515) a 200 €(R$ 1,2 mil), com cardápio de chef estrelado e música ao vivo.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social