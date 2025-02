No experimento das palavras, os conceitos de vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cineasta brasileiro Walter Sales, consagrado uma vez mais, agora por seu filme "Ainda estou aqui", questionado a respeito do sucesso de sua obra de cinema, exclamou: Eu sempre vejo o otimista como uma pessoa relativamente mal-informada" (JC, 24.01.25, pg. 48). Há quem possa entendê-lo estar ignorando ou subestimando os valores exitosos, os contextos desafiadores vencidos, a consagração pública. Prefiro recepcionar sua frase como o otimista que enxerga apenas o lado positivo das coisas, nunca quedando-se inerte, e neste experimento, emana um conceito de vida. O otimismo como escolha consciente do idealismo. Assim seja.

Frases modelam conceitos de vida, como pensou Michel de Montaigne em seus Ensaios (1580), a dizer que "a melhor coisa é ser você mesmo" e na arte da vida saber mais de si mesmo é melhor ainda, para uma jornada pessoal aprimorada.

Em verdade, "o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. (Protágoras de Abdera, século V, a.C). De fato. "Entre palavras e coisas", essa relação deve privilegiar o diálogo da linguagem com a filosofia, como afirma Maria Silvia Cintra

Martins (Ed. Unesp, 2002).

Em outro viés, opera-se o sentido psicanalítico das palavras, que não descrevem apenas a realidade, mas estruturam nosso modo de percebê-la e vive-la. Decerto que sim; segundo Lacan, "o inconsciente é estruturado como uma linguagem". Na psicanálise, a palavra não é apenas comunicação, mas "uma chave para acessar e transformar a subjetividade".

Frases refletem aspectos existenciais como moldura de atuar no sentido da vida, suas escolhas, resiliências, aprendizados e crescimentos. Afinal, "tudo vale a pena quando a alma não é pequena" ("Mar Português" - Fernando Pessoa, 1922), implicando grandeza interior, elevados propósitos de espírito, esforço e coragem. Sua aplicação é a busca de significados maiores. De fato, nós somos as nossas escolhas.

Impressionou-me na infância, a frase "Homem algum é uma ilha", do poeta inglês John Donne, elegendo o título da obra do monge trapista Thomas Merton (1915-1968) que li, muito cedo, em meditações iniciantes. O homem para encontrar a si mesmo e a Deus, em sua espiritualidade genuína, tem a comunhão com o próximo, aprendendo-o e respeitando-o. Somos parte de um todo maior. Ou, de maneira similar, como expressou Merton, "cada homem é um pouco de mim mesmo, porque faço parte da humanidade."

Nesse fiel contexto, também me chamou atenção o poeta russo Ievgueni Ievtuchenko (1932-2017): "A humanidade se divide entre homens bons e

homens maus. A linha de separação não passa entre nações, partidos ou classes, mas entre cada coração humano.". Continua muito atual: "Quando a verdade é substituída pelo silêncio, o silêncio é uma mentira" - disse ele.

Segue-se, daí, o tempo e suas escolhas, com o engenho das palavras aconselhando a todos: "Você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar onde está e mudar o final." (C.S. Lewis).

A ideia de "nada é permanente, exceto a mudança", defendida por Heráclito de Éfeso (século VI, a.C), com ênfase da ideia do "devir", tem apelo no movimento permanente de tornar-se.

Em outras palavras, "seja a mudança que você quer ver no mundo", conforme mandamento (ditado como prece), por Mahatma Gandhi, defensor da não violência como meio de viver. No seu conceito de "ahimsa" (não-injúria), o de não causar danos ou dores a terceiros, reside o experimento responsável de que

mudamos o mundo quando mudamos a nós mesmos, ao tempo da exata medida a diluir todas as opressões e as injustiças sociais.

Por esse ideário, morreu em 30.01.1948, assassinado pelo radical Nathuram Godse ligado a grupos de extrema direita como o "Rashtriya Swayamsevak Sangh" (RSS), uma organização supremacista, e o "Hindu Mahasabha".

Urgente que as palavras devam assumir o poder de ressignificar as narrativas de vida, justo que nossa experiencia do mundo é moldada pelas palavras e estruturam a identidade da pessoa. Por exemplo: ao não preponderar a admissão de um fracasso, modificando-se a narrativa para dizer "aprendo com meus erros", a pessoa transforma sua visão de si mesma.

Nos atuais tempos caóticos, urge de fato que sejamos estóicos. David Fideler, em "Um café com Sêneca" (Sextante, 2022), refere o estoicismo clássico em seus alicerces no que seja preciso para viver a melhor vida possível. Esse conceito de uma filosófica extremamente prática, explica a sua revitalização, "pois a época em que vivemos também parece insana e fora de controle" (p. 15).

Convém referir o filosofo Jean-Paul Sartre quando leciona: "Não importa o que aconteceu com você. Importa o que você faz com o que aconteceu." Assim, constrói-se a realidade experenciada pelas nossas expectativas e sentimentos.

É decisivo o discurso aristotélico destacando o caráter e o talento de uma pessoa moldados por suas ações habituais. "Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito". Nesse conceito de vida, é através de uma prática consistente e recorrente que se alcança a excelência de sermos.

De todo o exposto, diga-se que uma felicidade que procuramos só por nossa causa, nunca se pode encontrar (Merton). É o principal conceito de vida que o experimento das palavras pode ensinar-nos.

Jones Figueirêdo Alves,desembargador emérito do TJPE e Advogado