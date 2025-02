Alcoolismo e mulheres: um desafio complexo e silenciado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prevenção requer políticas públicas que considerem certas particularidades: as diferenças no impacto do álcool entre homens e mulheres.

O alcoolismo entre mulheres é um problema que vem crescendo silenciosamente nas últimas décadas, acompanhado por mudanças nos papéis sociais, culturais e nas desigualdades de gênero. Embora o consumo de álcool entre mulheres ainda seja menor do que entre homens, elas mantem a invisibilidade por preconceitos, o aumento na frequência e na quantidade de consumo entre elas tem chamado a atenção de especialistas.

Em 2023, o relatório de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgado pelo Ministério da Saúde, apontou um aumento significativo no uso abusivo de álcool entre mulheres brasileiras. Isso indica uma mudança nos padrões de comportamento e pode ser resultado de mudanças sociais, culturais e econômicas - a publicidade e o entretenimento frequentemente associam o consumo de bebidas por mulheres à independência, diversão e sofisticação, criando pressão para que o álcool seja usado como um símbolo de empoderamento.

A interação do alcoolismo feminino com fatores biológicos e sociais é um desafio. Mulheres metabolizam o álcool de maneira diferente dos homens, o que pode resultar em danos mais rápidos a órgãos vitais, além de aumentar os riscos associados à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) - uma condição grave que afeta os filhos de mulheres que consomem álcool durante a gravidez.

A SAF é causada pela passagem do álcool da mãe para o feto através do cordão umbilical e da placenta, resultando em danos irreversíveis ao desenvolvimento físico e mental do feto. O estigma associado ao alcoolismo feminino tende a ser mais severo do que o enfrentado por homens.

Mulheres muitas vezes são julgadas de maneira mais dura, enfrentando preocupações relacionados à maternidade, sexualidade e "moralidade". Esse julgamento pode levá-las a esconder o problema, adiando a busca por ajuda e tratamento. Questões como violência doméstica e abuso sexual também têm uma relação complexa com o alcoolismo. Mulheres vítimas de abuso têm maior risco de desenvolver transtornos relacionados ao álcool como uma tentativa de lidar com o trauma.

Ao mesmo tempo, o consumo excessivo de álcool pode aumentar a vulnerabilidade a situações de violência, inclusive dentro de casa. A prevenção requer políticas públicas que considerem certas particularidades: esclarecer sobre as diferenças no impacto do álcool entre homens e mulheres, ensinar estratégias que ajudem a reduzir o consumo ou cessar sem comprometimento social, desenvolver programas com técnicas para relaxamento, mindfulness, trabalhar a ansiedade, depressão, fazer exercícios físicos e indicação de grupos para a promoção da saúde, espaço próprio para falar das dores sem rótulos e o empoderamento feminino.

Os profissionais de saúde precisam ser treinados para identificar sinais precoces e intervir de maneira sensível. O enfrentamento do alcoolismo feminino exige um esforço coletivo e multissetorial. Não basta tratar a questão como um problema individual, ele é reflexo de questões estruturais mais amplas. Intervenções eficazes precisam ser pensadas visando a construção de espaços seguros, empáticos e que forneçam informação, para que as mulheres superem os desafios associados ao alcoolismo, recuperem a saúde e resgatem o bem-estar integral.

Assim, iniciativas como o Colcha de Retalhos de Alcoólicos Anônimos, uma rede de ação voluntária de mulheres alcoólicas, desempenham um papel fundamental no acolhimento e na recuperação de mulheres que enfrentam esse desafio, oferecendo um espaço seguro para que elas compartilhem suas experiências, encontrem apoio e reconstruam suas vidas com dignidade.

Com base na irmandade e no princípio da ajuda mútua, o a iniciativa reforça a importância de redes de suporte comunitárias, onde cada mulher pode ser ouvida, compreendida e incentivada a buscar um caminho de recuperação e fortalecimento.

Selene Franco Barreto é psicóloga clínica e consultora de empresas presidente da ABEAD - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas



