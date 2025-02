Priscila Lapa e Sandro Prado: "Lula e a inflação dos alimentos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos principais componentes da alta de 2024 foi o grupo Alimentação e Bebidas, responsável por mais de um terço do aumento da inflação no período

O aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia, conhecido por todos como inflação, tem sido uma constante preocupação no cenário econômico brasileiro desde a década de 1930.

Durante o período do nacional-desenvolvimentismo, o Brasil vivenciou episódios de inflação elevada, impulsionados por políticas de industrialização e substituição de importações que promoveram crescimento, mas geraram desequilíbrios macroeconômicos.

Já a hiperinflação foi um problema crônico, que se intensificou no final do regime militar e atingiu níveis alarmantes nos governos José Sarney e Fernando Collor de Melo.

Durante os anos finais da ditadura, a crise da dívida externa levou a uma escalada inflacionária, agravada pela falta de controle fiscal.

No governo Sarney, a tentativa de conter a inflação por meio de planos heterodoxos, como o lendário Plano Cruzado, falhou, resultando em uma inflação que ultrapassou os 1.700% ao ano em 1989. No início dos anos 1990, Collor implementou um plano econômico radical, incluindo o confisco da poupança da população, mas foi um grande fracasso.

Plano Real foi marco da estabilização

A implementação do Plano Real, em 1994, durante o governo Itamar Franco, representou um marco na estabilização econômica do país, conseguindo reduzir a inflação para patamares mais controlados.

Contudo, mesmo após essa conquista, o Brasil enfrentou três episódios de grande descontrole, em que a inflação anual ultrapassou os 10%: em 2002 (FHC), devido a crises cambiais e políticas; em 2015 (Dilma), influenciada por desajustes fiscais e crises políticas; e em 2022 (Bolsonaro), em decorrência de choques externos e internos.

Em 2024, a inflação oficial, medida pelo IPCA, fechou em 4,83%, ligeiramente acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,5%, e pouco a mais que o IPCA de 2023, que foi de 4,62%.

Alta dos alimentos atualmente

No entanto, um dos principais componentes dessa alta foi o grupo Alimentação e Bebidas, responsável por mais de um terço do aumento da inflação no período.

A inflação em 2024 está diretamente ligada a fatores climáticos extremos que impactaram a produção agropecuária no Brasil. A combinação de secas severas em regiões produtoras de grãos, como o Centro-Oeste e o Sul, e enchentes em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reduziram significativamente a oferta de diversos produtos essenciais.

A quebra de safra em culturas como soja, milho, arroz e feijão pressionou os custos, resultando em menor oferta e aumento dos preços ao consumidor.

A pecuária foi impactada tanto pela escassez de pastagens quanto pela elevação dos custos com ração, refletindo no encarecimento da carne.

Esse cenário climático adverso, somado a uma taxa de câmbio elevada, encareceu os insumos, como os fertilizantes, e contribuiu para o avanço da inflação dos alimentos.

Classes vulneráveis sofrem mais com alta dos alimentos

A elevação nos preços dos alimentos tem implicações diretas na população, especialmente nas classes mais vulneráveis, que destinam uma parcela significativa de sua renda à alimentação. Produtos básicos como carnes, café, leite e arroz registraram aumentos expressivos, pressionando o orçamento das famílias.

A relação entre inflação e popularidade presidencial aponta, historicamente, para um impacto negativo sobre a aprovação de um presidente, independentemente de sua orientação ideológica.

No Brasil, incluíram quedas na popularidade de presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro durante períodos de inflação elevada.

Lula propõe boicote a produtos caros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve uma leve queda em sua popularidade nas últimas pesquisas, em recente pronunciamento, destacou a preocupação com os preços dos alimentos e sugeriu que os consumidores optem por produtos mais acessíveis como forma de reduzir os impactos da inflação no orçamento doméstico.

Além disso, mencionou a realização de reuniões setoriais para discutir as razões dos aumentos nos últimos meses.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a importância de ajustar a taxa de câmbio para um patamar mais baixo, visando influenciar positivamente os preços internos.

Ele também enfatizou a necessidade de conduzir a política monetária com sabedoria, aplicando medidas corretivas, como o aumento da taxa de juros, para controlar a inflação quando necessário.

Apesar de os índices gerais de inflação estarem relativamente contidos, as pressões inflacionárias sobre o setor alimentar configuram um grande desafio.

Impactos à imagem do governo Lula

Em um contexto onde os preços dos alimentos impactam diretamente o orçamento das famílias menos abastadas, esse fenômeno pode trazer desgaste político e permanecer afetando negativamente a popularidade do presidente Lula.

Equilibrar o crescimento econômico robusto nos dois primeiros anos do governo com a estabilidade de preços e o bem-estar da população, garantindo que os benefícios desse crescimento sejam percebidos por todas as camadas da sociedade, é essencial para que o presidente Lula se apresente como um candidato competitivo em 2026.



Priscila Lapa, jornalista e doutora em Ciência Política; Sandro Prado, economista e professor da FCAP-UPE.