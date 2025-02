Gregório, Magno!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi entregue pela família de Gregório Bezerra (1900-1983), representada pelo seu neto, Jurandir Bezerra Filho, uma vasta documentação (fotos, cartas, documentos pessoais, notícias de jornal...) pertencentes aquele líder comunista, para que a CEPE (Companhia Editora de Pernambuco) possa digitalizar o acervo que, em breve, fará parte do patrimônio documental do MEMORIAL DA DEMOCRACIA FERNANDO VASCONCELOS COELHO, situado no Sítio Trindade.

Estiveram presentes na solenidade, na sede da CEPE, Secretários de Estado da área de Justiça e Direitos Humanos, membros da OAB, ex-integrantes da Comissão da Verdade Dom Hélder Câmara, representantes do Conselho Deliberativo do Memorial e um bom público interessado não apenas na preservação de nossa MEMÓRIA POLÍTICA, mas, sobretudo, que a memória política se transforme numa POLÍTICA DA MEMÓRIA PÚBLICA de caráter pedagógico e histórico.

Em rápida intervenção, a minha querida amiga e professora Socorro Ferraz, ex-integrante da Comissão da Verdade (e que fora membro do PCB), lembrou a história de luta e coragem de Gregório Bezerra - aqui cognominando O MAGNO-, sobretudo seu papel no processo de sindicalização rural em Pernambuco, coordenado pelo PCB que, naquele momento, tentava conter os arroubos "foquistas" de Francisco Julião e suas Ligas Camponesas. O "foquismo" foi um tipo de ação política utilizada na Revolução Cubana (1959) que preconizava o engajamento de grupos guerrilheiros junto às comunidades camponesas, estabelecendo "Áreas Liberadas" e instituindo regimes de gestão popular-camponesa, substituindo o Estado e avançando sobre o centro de poder (a capital), distribuído armas, terras e equipamentos de trabalho, além de cursos de treinamento em guerrilha rural e urbana. O teórico do "foquismo" foi Régis Debray ("La Révolution Dans La Révolution") que, aliás, foi preso com Guevara na Bolívia e o governo francês interveio e conseguiu libertá-lo. Mais tarde tornou-se Ministro de François Mitterand. O movimento foquista teve adeptos aqui no Brasil, sobretudo com a figura de Carlos Lamarca, cuja vida terminou de forma violenta e patética, isolado e assassinado num recando qualquer do sertão da Bahia.

Gregório, seguindo a linha do PCB, estabelecida na chamada Declaração de Março de 1958 (a da "convivência pacífica" e das "alianças de classe") era natural de Panelas (PE), vindo de um meio paupérrimo e representou, a meu ver, junto com Pedro Teixeira (PB) um de nossos mais expressivo "intelectuais orgânicos". O que isso quer dizer?

A expressão foi teorizada por Antonio Gramsci (1891-1937) num livro chamado "Os intelectuais e a organização da cultura", diferenciando-a da noção de "intelectual tradicional" (pertencendo a "blocos históricos" já extintos, como o Clero!): o "orgânico" (que todos nós queríamos ser!) vinha das massas e com elas permanecia ligado, no dizer de Gramsci. Não necessariamente fornecendo "teoria" para o movimento revolucionário, mas organizando-o. Nesse sentido, "Gregório, o Magno", foi um dos poucos "orgânicos" que tivemos, uma vez que nosso intelectuais "revolucionários" saiam todos, quase sem exceção, da classe média universitária! E pagaram, muitas vezes, um altíssimo preço por quererem, simplesmente, que o mundo fosse outro!

Naquela solenidade, foi exposta a célebre e tenebrosa fotografia de Gragório Bezzera, de cuecas, sereno, altivo e de cabeça erguida, sentado no chão imundo (em todos os sentidos!) do Quartel de Motomecanização, ali em Casa Forte, antes de ser conduzido, como um Cristo em direção ao Gólgota, por um depravado moral e mental chamado Major Vilocq, que pretendia enforcá-lo na Praça da Casa Forte, e tendo, no caminho do martírio, passado em frente à sua própria casa, também em Casa Forte, para mostrar a sua mulher a... "honrosa" vitória dos militares sobre o comunismo, numa das mais vergonhosas cenas que nossas instituições militares já produziram. E, como sempre, sobre... os próprios brasileiros! A exposição daquela foto, naquela solenidade, provocou uma silenciosa comoção entre os presentes.

Em breve, aquela documentação, já digitalizada, será entregue ao Memorial da democracia, numa solenidade que contará com a presença de autoridades federais da área da Justiça e Direitos Humanos. GREGÓRIO, O MAGNO entra, assim, numa espécie de Panteão da Memória Democrática do país.

No entanto, ao terminar sua intervenção, a professora Socorro Ferraz lembrou da quantidade de camponeses assassinados depois do golpe e que praticamente não entraram nas estatísticas e cujas famílias nunca receberam indenizações, e terminou sua locução com uma advertência: nossa crença em palavras de ordem do tipo "Tortura nunca mais", "Ditadura nunca mais", "Lembrar para não repetir" é, no fundo, ingênua: como no final d'"A Peste" de Camus, 'eles voltarão, eles voltarão'!

Flávio Brayner , professor emérito da UFPE e visitante da UFRPE