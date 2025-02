Rogério Costa: celulares fora da sala é desafio ou solução para a educação no Brasil?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com uma pesquisa do (IBOPE), 68% dos alunos utilizam o celular

O uso de telefones celulares em sala de aula há tempos divide opiniões. Para alguns, são aliados na aprendizagem; para outros, representam distração e queda no desempenho escolar.

Diante desse cenário, a sanção da nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas de educação básica marca o início de uma nova era para o ensino brasileiro.

Segundo dados do Ministério da Educação, 82% das escolas públicas já possuíam algum tipo de restrição ao uso de celulares antes da lei, enquanto nas escolas particulares esse número era de 45%.

Agora, com a regulamentação nacional, a proibição passa a valer para todas as instituições da educação infantil ao ensino médio, inclusive nos intervalos.

Os desafios da implementação da proibição



A implementação dessas medidas, embora necessária, não é simples.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), 68% dos alunos do ensino médio afirmam que utilizam o celular em sala de aula para fins não acadêmicos, enquanto 54% dos professores relatam dificuldades em manter a atenção dos estudantes devido ao uso excessivo desses dispositivos.

Além disso, o próprio sistema educacional, em muitos casos, ainda não oferece alternativas suficientemente atrativas para captar a atenção dos jovens.

Assim, a simples proibição dos celulares, sem um planejamento pedagógico que envolva tecnologia de forma equilibrada, pode gerar resistência e dificultar a adesão às novas regras.

Outro ponto crítico é a adaptação dos professores. Se antes a luta era para competir com os celulares pela atenção dos alunos, agora o desafio é garantir que as novas diretrizes sejam eficazes e respeitadas.

Isso exige preparo e apoio das direções escolares para que os docentes não assumam um papel meramente punitivo, mas consigam desenvolver estratégias que engajem os estudantes sem depender exclusivamente da tecnologia pessoal.

Além disso, o cumprimento da lei nas escolas exigirá fiscalização e estratégias de conscientização, pois a retirada abrupta do celular da rotina dos alunos pode gerar reações adversas e até dificuldades no controle disciplinar.

A tecnologia como aliada da educação



Além da questão disciplinar, há também o aspecto social. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Educação Digital (ABED) mostrou que 72% dos pais utilizam o celular como principal meio de comunicação com os filhos durante o horário escolar, o que levanta preocupações sobre segurança e acessibilidade em casos de emergência.

Cabe às escolas estabelecer regras claras, garantindo momentos de acesso controlado ao telefone sem comprometer o aprendizado.

Algumas instituições já começam a adotar medidas como armários individuais para armazenar os celulares durante o período escolar ou o uso de tablets e computadores para substituir a necessidade de dispositivos móveis sem prejudicar o ensino.

No entanto, é essencial entender que a tecnologia não deve ser vista como vilã, mas sim como aliada da educação quando usada de forma correta.

O grande desafio não está apenas em restringir o uso dos celulares, mas em criar um ambiente escolar que aproveite o potencial das ferramentas digitais sem perder o foco no aprendizado.

Plataformas interativas, aplicativos educacionais e dispositivos tecnológicos podem ser incorporados às práticas pedagógicas de maneira estratégica, tornando as aulas mais dinâmicas e conectadas à realidade dos alunos.

O equilíbrio entre disciplina e inovação



A adaptação das escolas às novas regras sobre o uso de telefones em sala de aula não pode ser apenas uma medida restritiva, mas deve ser acompanhada de uma reavaliação das metodologias de ensino.

Em um mundo cada vez mais digital, ignorar o papel da tecnologia na educação pode ser um erro.

O equilíbrio entre disciplina e inovação será o grande desafio para tornar as salas de aula mais produtivas e alinhadas à realidade dos alunos.

As próximas semanas serão decisivas para medir os impactos da nova lei e avaliar como as escolas, professores e alunos se adaptarão a essa nova realidade.

Rogério Costa, diretor pedagógico da Blue School Recife

