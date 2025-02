João Alberto: minhas anotações em Londres 2025(2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Antigamente, a Inglaterra tinha a fama de não ter uma boa gastronomia, praticamente restrita ao seu prato mais famoso o "Fish and Chips" (peixe empanado e batatas fritas, temperado apenas por sal e vinagre de malte), ainda pode ser encontrado em restaurantes, pubs e barraquinhas nas ruas.

Ganhou versões sofisticadas, assinadas por chefs famosos. Como Gordon Ramsay, que tem várias unidades em Londres e em diversas cidades do mundo.

O primeiro foi em Las Vegas. O prato em Londres custa entre £ 10 (R$ 70) e £ 15(R$ 100).

Hoje, o quadro mudou radicalmente. Londres tem atualmente 82 restaurantes com estrelas Michelin, a classificação mais importante do mundo (O Brasil inteiro tem 21).

E chefs que se tornaram famosos no mundo inteiro. Ir a um deles não é tarefa fácil, é preciso fazer a reserva com muita antecedência.

E pagar pelo menos £ 150 (R$ 1 mil) por uma refeição, vinhos à parte. No entanto, existem muitas e muitas opções de restaurantes com preços bem menores.

Mas não espere encontrar uma boa refeição em Londres por menos de £ 50(R$ 350).

Tradição e mudanças na paisagem londrina



Verdadeira instituição londrina, as cabines telefônicas vermelhas praticamente perderam sua função, com a chegada dos celulares.

Algumas permanecem como atração turística. Uma é muito conhecida, por ter o melhor ângulo para fotografar o Big Ben.

O famoso fog londrino muitas vezes embaça a visão da cidade, mas em alguns dias o céu limpo proporciona vistos deslumbrantes.

No inverno faz frio, muitas vezes com graus negativos. Mas o pior é quando chove. Agora mesmo, tive a sorte e tive apenas um dia de chuva.

Foram apenas duas horas, mas com tal força, que inundou as ruas (qualquer semelhança com o Recife foi mera coincidência).

Camden Town: o bairro mais alternativo de Londres



Camden Town é um dos bairros mais alternativos de Londres. Ficou mais conhecido por ser onde viveu e morreu a cantora Amy Winehouse, que segue eternizada no bairro.

Para quem busca um lugar divertido e mais alternativo, é o lugar. O lado ruim é que ele fica um pouco distante do centro e das atrações como o Big Ben, Palácio de Buckingham etc. Mas tem várias estações de metrô, então, transporte não é de forma alguma um problema.

Camden Town tem as lojas mais excêntricas e as feiras mais malucas. É lá que fica o mercado mais famoso, o Camden Market e o Camden Lock. e pode ser comum as pessoas confundirem o mercado com o bairro, pra você ver a singularidade entre eles.

Camden é tipo daquele lugar onde você pode ser o que você quiser. E, claro, você pode se montar lá. Sair pelas ruas com cabelo colorido, botas de couro, roupas militares, tatuagens, piercings, dreads, um pacote completo para provocar um AVC na sua avó e na tradicional família brasileira.

