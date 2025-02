Maurício Romão: o sistema de voto na escolha do Oscar de Melhor Filme

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na escolha dos ganhadores do Oscar todos os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) podem votar nas diversas categorias concorrentes.

Com exceção do melhor filme, nas demais categorias prevalece o voto de maioria simples: ganha a indicação que tiver mais votos (equivalente ao processo eleitoral do sistema majoritário distrital puro, em que o candidato mais votado do distrito é eleito, independentemente da quantidade de votos recebida, a chamada "verdade eleitoral").

O sistema de voto preferencial no Oscar



Na seleção do melhor filme, entretanto, a Academia utiliza um mecanismo de voto mais complexo. Trata-se do sistema de voto preferencial (ranked-choice voting), que também é conhecido como sistema de voto alternativo, voto ordenado, ou voto por classificação.

O objetivo desse mecanismo é assegurar que o filme ganhador tenha sido respaldado por ampla maioria dos votantes, e não apenas preferido por bases reduzidas de apoio, ou que expressem nichos específicos.

Noutro dizer, com o emprego do método evita-se que um filme ganhe o Oscar apenas porque teve um considerável número de votos sem, no entanto, ser do agrado de maior parcela dos componentes da Academia.

Pois bem, na sistemática de atribuição de votos, cada membro da Academia vota ordenando suas preferências pelos 10 filmes concorrentes: 1º voto para o filme tal, o mais preferido, 2º voto para o filme qual, o de segunda preferência, etc. Terminada a votação, passa-se à fase de apuração.

Se na primeira triagem de apuração dos votos algum filme alcançar mais de 50% dos votos como 1ª opção, quer dizer, atingir a maioria absoluta, a eleição é encerrada e o filme é declarado vencedor.

Por exemplo, se forem 10.000 os membros-eleitores da Academia o filme vencedor precisaria ter mais e 5.000 votos como 1ª opção.

Se nenhum filme consegue ter maioria absoluta, então o processo eleitoral entra na (intricada) fase de redistribuição ou transferência de votos.

O filme que obteve menos votos como 1ª opção é eliminado da competição e os votos que lhe foram destinados são redistribuídos entre os demais filmes, mas alocados na 2ª opção dos eleitores (o 2º mais preferido).

Se depois dessa rodada de transferência o filme que está em primeiro lugar ainda não obtiver maioria absoluta, o processo se repete:

o filme que está agora em 9º lugar como 1ª preferência dos eleitores (porque o filme tem menos votos como 1ª opção entre os concorrentes) é retirado da disputa e seus votos são redistribuídos para os 8 finalistas restantes e assim sucessivamente até que o filme vencedor atinja mais da metade dos votos totais, encerrando-se o processo eleitoral.

A importância e a aplicação do sistema de voto preferencial



Inobstante a complexidade, o sistema de voto ordenado tem o condão de promover uma representação mais justa das preferências coletivas dos membros-votantes da Academia.

É um mecanismo apropriado ao fim a que se destina: tornar a escolha do melhor filme um processo mais participativo, mais democrático e mais consensual.

O desfecho no geral reflete o pensamento da maioria dos eleitores, premiando filmes com maior capacidade de agradar ao mainstream.

Embora sem ser extensivamente usados como os modelos eleitorais majoritário-distritais e em especial como os proporcionais nas eleições parlamentares, ainda assim o sistema de voto preferencial é empregado em alguns países para eleições parlamentares, municipais e até mesmo presidenciais (Austrália e Irlanda).

Também no Brasil, quando da reforma eleitoral de 2021, o modelo preferencial foi cogitado para a eleição de presidente, governador e prefeito, sob o argumento de redução de despesas via eliminação do segundo turno (não sem razão que o mecanismo é também chamado de "segundo turno instantâneo").

A proposta foi rejeitada em plenário, dentre outros motivos por conta da complexidade do modelo, por resistência dos partidos pequenos, temerosos de que a redistribuição de votos favorecesse às grande agremiações, e, sobretudo, pelo fato de que o modelo majoritário em uso no país já contém o segundo turno, o que assegura a representatividade do governante eleito, argamassa que sustenta a proposta vencida.

Agora é esperar que "Ainda estou aqui" seja o mais votado como o melhor filme na premiação do Oscar deste ano!

Maurício Costa Romão, Ph.D. em economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. mauricio-romao@uol.com.br

