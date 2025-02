Estamos feitos ao bife: o poder da testosterona

O Mundo pós-Segunda Guerra Mundial se converteu num universo de grandes mudanças. Admitia-se, na época, que as bondades deflagrariam e os malefícios seriam sepultados. Isso aconteceu no papel, é óbvio! As grandes instituições geradas nos anos de 1940, entre elas a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) esgotaram a estação das cerejas e dos frutos silvestres. O caminho ficou apinhado de pedregulhos tornando difícil a semeadura. Surgiram as distopias, a corrupção, as guerras internas e externas, terrorismo, deportação em massa, limpeza étnica...

No alto, como se fosse um pico onde poucos têm acesso, ergueu-se um edifício construído a ferro e fogo com o nome de "Mundo dos Negócios" capitaneado pelos EUA e com total desprezo pelas regras do Direito Internacional. Recentemente, as quizilas planetárias ficaram ainda mais intimidantes com a vitória de Donald Trump - o presidente que fez retroceder a "ciência e a razão". Do alto da montanha, Trump vem plagiando o Zaratustra de Nietzsche. E todos devem acolher os seus esteroides, disfunções e fascínio pelos líderes autocratas. Ele é mesmo o Thor do mito escandinavo.

Os portugueses usam um ditado engraçado: "estamos feitos ao bife". Significa, nessa crônica, que as ameaças de Trump - caso da ocupação da Groenlândia, do Canadá, do Canal do Panamá e, recentemente, da Faixa de Gaza - devem ser analisadas com o pé atrás. Afinal, Trump já desativou programas de luta contra a fome, doença, alimentação de crianças e promoção de Direitos Humanos agenciados pela USAID. Tudo com a participação do Aladim da Tecnologia - Elon Musk. A última do bilionário excêntrico foi o compartilhamento em seu perfil no X - rede social da qual é o dono - de uma publicação sobre os manifestos programados para o dia 16 de março com o objetivo maior de anistiar os condenados pelo envolvimento nos tumultos de 8 de janeiro 2023.

Nessas aparições ele tem usado os filhos como "suporte humano e emocional". Aconteceu, recentemente, no Salão Oval da Casa Branca. O garoto de 4 anos, de nome X, dominou a cena. Após a posição de cavalinho, foi iniciada a fase de purificação nasal facilitada pelo dedinho fino e sem timidez. Essa exibição contava com o olhar de um Trump entediado e com olhar em disfarce. E não se duvida do objetivo de Musk: desviar a atenção da plateia, romper a rigidez do momento e dificultar a concentração dos presentes.

Mas não ficaremos por aí. Musk compartilhou na plataforma X, uma publicação em que pede o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente brasileiro surge como bode expiatório do ministro Alexandre de Moraes do STF. A razão é conhecida: a acusação de que o Aladim desrespeitou a legislação brasileira. Nesse caso, o X poderia ser removido do Brasil na hipótese de incumprimento das determinações judiciais. Na quebra de braço com o ministro do STF, Musk sofreu uma grande derrota e o ego deve ter ficado amarfanhado. Esse episódio revelou a pouca importância que Trump e Musk manifestam pelo poder dos juízes. Eis aí o maior interesse dessa crônica: a guerra que se desenha de forma silenciosa contra o Poder Judiciário anunciando uma implosão constitucional de relevo e pondo em discussão o Supremo Tribunal Constitucional norte-americano formado por nove juízes escolhidos e nomeados vitaliciamente pelo Presidente dos EUA, com aprovação do Senado.

Afiança Trump que os juízes estão a abusar do seu poder de bloquear, unilateralmente, a autoridade do Presidente. Propaga que algumas decisões pronunciadas pelo Judiciário são incongruentes e contraditórias com a agenda política do Executivo. Tal opinião é partilhada pelo vice-presidente J.D Vance ao afirmar que "os juízes não podem controlar o poder legítimo do executivo". Igualmente Musk reverbera que "os juízes estão desafiando a vontade do povo".

Mas Trump não está malcontente apenas com os tribunais internos. Há poucos dias se insurgiu contra a imposição de sanções pelo Tribunal Internacional (TPE), com sede em Haia e criado em 1998 pelo Estatuto de Roma com a finalidade de investigar e julgar indivíduos acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, agressão por ações ilegítimas. Foram condenados, recentemente, entre outros, Benjamin Netanyahu; Vladimir Putin; Omar al-Bashir (ex-presidente do Sudão); Mohammed Deif, comandante militar do Hamas. Trump chegou ao excesso de autorizar sanções econômicas contra o TPI, possivelmente fundado em exemplos históricos como é o caso de Abraham Lincoln que emitiu passaportes para os negros com decisão contrária do Supremo baseado no fato de que os negros não eram cidadãos do EUA. Convém não esquecer que Xi Jinping também considera a independência do Judiciário um enorme perigo.

Qual a reação do mundo diante dessa narrativa? Aqueles que criticaram Trump afirmando que ele era um sociopata, um neonazista e um risco para o mundo, já estão "abanando a cauda" e chamando Trump de amistoso e carregado de um humor inteligente. E Trump, do alto do seu "Mundo de Negócios", usa um sorriso de remoque para mostrar a que veio e como é possível manejar a Constituição e a democracia para o seu próprio interesse. Afinal, o que ele aspira é uma América branca, poderosa e com o perfume exalando a força da testosterona e de tudo o que ela simboliza em termos de poder.

Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas pela FDL