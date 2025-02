Helinando de Oliveira: Pós-Graduação é uma fábrica de conhecimento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pós-graduação brasileira é jovem, com implantação formal em 1965 (com o parecer elaborado por Newton Sucupira – considerado o patrono da pós-graduação no Brasil) e vem demonstrando muito vigor nas últimas décadas.

O Brasil atingiu a marca de 350 mil pós-graduandos matriculados em 2023 dentro de um universo de 7163 cursos de pós-graduação na modalidade stricto sensu.

De acordo com o plano nacional de educação, a meta em 2024 foi a de formar 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano, sendo a melhoria destes índices atribuída ao crescimento dos cursos na modalidade profissional.

Apesar da tendência promissora, o percentual de doutores por total da população brasileira é de apenas 0,2%, sendo a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 1,1%, o que mostra que ainda há um longo caminho a percorrer.

A importância da formação de mestres e doutores



Por ser uma parcela tão pequena da população que detém a formação em nível de pós-graduação, por vezes não chegam até o povo os motivos da real necessidade de se formar mais mestres e doutores.

A pergunta que o leitor pode se fazer neste momento é: qual a influência em minha vida da formação de mestres e doutores?

A resposta mais simples é a de que quanto mais doutores forem formados em um país, maior será o seu produto interno bruto, ou seja, a fábrica de conhecimento chamada pós-graduação produz riqueza intelectual de alto valor agregado.

Não é mera coincidência que as maiores universidades do mundo estejam instaladas nos países em que estão.

Apostar em pós-graduação é investir os créditos na real independência de um país, tratando o problema de um ponto de vista econômico e social.

Essa é a fórmula secreta das maiores nações do mundo, que mesmo em crise continuam seu investimento em educação, ciência e tecnologia.

O papel das universidades públicas na pós-graduação



Por aqui, um aspecto que merece destaque é o crescimento na produção científica e expansão dos programas acadêmicos brasileiros, mas também o aumento no número de programas profissionais, o que demonstra uma aproximação das empresas com a universidade, com uma possibilidade real de crescimento em inovação tecnológica na indústria e a criação de cultura mais sólida de start up entre os pós-graduandos.

Os doutores devem atuar na universidade e na indústria, em diálogo constante. E por fim, mas não menos importante, cabe dar o mérito a quem forma majoritariamente estes mestres e doutores.

Segundo dados do Geocapes, 82,5% dos programas de pós-graduação estão em Universidades estaduais e federais (públicas) sendo o total de pós-graduandos em Universidades públicas da ordem de 84,9%.

Muitas vezes os índices das Universidades são analisados pura e simplesmente pela métrica da graduação. Vale lembrar também que é na Universidade pública brasileira que a ciência é majoritariamente produzida.

A cada novo campus e nova expansão surgem novos engenheiros e médicos, mas também a produção de conhecimento que constrói a dignidade e independência do povo brasileiro.



Helinando de Oliveira é físico, professor da UNIVASF e membro da Academia Pernambucana de Ciências

