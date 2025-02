Priscila Lapa: o Brasil em ebulição, polarização, tensão institucional e disputas narrativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Processo de intensa polarização tem gerado um ambiente de tensão constante, no qual os atores políticos são pressionados a adotar posições radicais

O atual clima político no Brasil reflete um período de intensa polarização, marcado por embates institucionais, disputas narrativas e um eleitorado fragmentado.

A relação entre governo e oposição tem se dado de forma conflituosa, especialmente no contexto da indiciação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e da queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essas variáveis são acompanhadas por mudanças na liderança do Congresso e do Senado e por um cenário político volátil, exacerbado por tentativas de manipulação orçamentária e por uma crescente tensão entre os poderes.



A radicalização dos campos políticos e o impacto no governo



Esse processo de intensa polarização tem gerado um ambiente de tensão constante, no qual os atores políticos são pressionados a adotar posições cada vez mais radicais.

Em um país que historicamente oscilou entre diferentes espectros ideológicos, o Brasil vive um momento peculiar, em que a polarização não se dá apenas entre esquerda e direita, mas também dentro de cada um desses campos, com divisões internas tanto na direita quanto na esquerda.



O governo Lula III tem sido alvo de críticas de setores progressistas que cobram reformas estruturais e um rompimento definitivo com políticas de austeridade.

Ao mesmo tempo, enfrenta oposição ferrenha e raivosa do campo conservador, que tem tentado se reorganizar após a derrota de Bolsonaro em 2022.



As investigações contra Bolsonaro e a resposta da extrema-direita



O indiciamento de Bolsonaro pela PGR, envolvendo acusações como liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União, falsificação de cartões de vacina, entre outros processos que se acumulam no Supremo Tribunal Federal (STF), representa um momento de inflexão.

Se, por um lado, isso pode enfraquecer suas pretensões políticas, por outro, pode consolidá-lo como uma figura de martírio para sua base, que aparentemente ainda se mantém mobilizada em torno de seu nome.



A estratégia da extrema-direita tem sido pautada por um discurso de vitimização, onde Bolsonaro e aliados tentam reverter as acusações em uma narrativa de perseguição política.

Esse fenômeno é comum onde lideranças populistas questionam as instituições para manter sua relevância política.



A queda de popularidade de Lula e os desafios da governabilidade



Lula enfrenta uma acentuada queda de popularidade, impulsionada pela frustração de parte de seus eleitores e pelo crescimento de uma oposição cada vez mais articulada.

A persistência da inflação dos alimentos, as fake news sobre o PIX, os desafios econômicos e a dificuldade em aprovar projetos estruturantes contribuem para esse desgaste.



O novo comando do Congresso tem se mostrado um obstáculo adicional ao governo. A tentativa de manipulação do orçamento público por interesses partidários e a distribuição questionável de emendas parlamentares são elementos que tensionam ainda mais a relação entre Executivo e Legislativo, tendendo resultar em um período de governabilidade ainda mais reduzida.



A resiliência democrática e o futuro da política brasileira



A tentativa de golpe de Estado perpetrada por setores radicalizados da extrema-direita populista ainda ecoa no cenário político, levantando questionamentos sobre a resiliência das instituições democráticas brasileiras.

Os riscos de erosão democrática são reais e bem orquestrados por atores políticos que utilizam a comunicação, principalmente por meio das redes sociais, para questionar a legitimidade das instituições por meio da promoção sistemática da desinformação.



Nossa análise indica que o Brasil caminha para um período de instabilidade política prolongada. A polarização continuará sendo um fator determinante, enquanto o governo tenta recuperar popularidade por meio de estratégias comunicacionais, e a oposição busca consolidar uma alternativa viável para 2026.

O papel das instituições será crucial para evitar que a crise política se transforme em uma crise institucional ainda mais grave.



O embate de narrativas seguirá como elemento central do debate político. Com um eleitorado cada vez mais segmentado, a disputa pela hegemonia discursiva será um fator decisivo para os próximos desdobramentos do cenário político brasileiro.



O impacto no cidadão e o desafio da política pública



No meio desse embate, quem acaba se sentindo perdido, desamparado e confuso é o cidadão comum, que vê suas reais necessidades relegadas a um segundo plano.

As disputas políticas se sobrepõem às discussões sobre saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico, criando um vácuo de liderança que compromete a governabilidade.

Em um sistema democrático, o verdadeiro desafio é garantir que a disputa pelo poder não se torne um obstáculo para a formulação de políticas públicas que realmente impactem positivamente a vida da população.

Priscila Lapa, jornalista e doutora em Ciência Política; Sandro Prado, economista e professor da FCAP-UPE.



