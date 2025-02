Arthur Carvalho: o mundo sobressaltado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De vez em quando aparece um doido pra perturbar o ambiente. Brasil paga até hoje pela cana mal tomada do bigodudo na vassoura que vi no comício da Praça da Sé em Salvador, fantasiado de motorneiro de bonde, com boné e tudo comendo cachorro quente com refrigerante enquanto discursava. Jovem, ingênuo e impressionado, votei nele.



Pensei em botar o título desta crônica Uma Não-Pessoa, mas deixa esse mesmo que decidi colocar.

Dizem que no portão de uma clínica de alienados de Londres tem um letreiro: “Nem todos os que estão aqui são. E nem todos os que são estão aqui.” Depois de sua morte, os mais renomados médicos psiquiatras do mundo promoveram pesquisas das mais diversas para encontrar o diagnóstico final: Hitler era ou não um louco, um doido ou um simples e completo psicopata? Um desses pesquisadores, depois de muito pesquisar e estudar o cérebro do Führer e suas atitudes, chegou à terrível conclusão de que ele era uma “não-pessoa”.



Como todos sabem, Hitler, assim como Napoleão Bonaparte, queria conquistar o mundo. Conquistar o mundo é um desvio mental dos malucos de plantão. Interessante é que Napoleão não conseguiu conquistar nem a trelosa Josefina. E queria conquistar o planeta. Veja só!... Mas a história é caprichosa, se repete e é irônica. Hitler queria “purificar” a raça humana exterminando cruelmente os pobrezinhos dos judeus. Hoje, os judeus querem “limpar” Gaza e seus filhos e habitantes, enxotando-os para outros países e transformando sua terra numa luxuosa, gigante e rica Baviera, para perplexidade de todas as nações, inclusive da ONU. Napoleão desdenhou do general inverno russo, da força e tenacidade inglesa, do lendário Almirante Nelson e o Führer, zombou do inverno soviético, de Stalin, fuzilou todos os seus generais “de confiança” e terminou se suicidando.



O problema dos desequilibrados mentais é seu grau de maluquice. Em sua vasta obra, Dostoiévski e Machado de Assis tentaram, através dos mais misteriosos e profundos perfis de seus personagens, decifrar o assunto. Dostoiévski teve uma experiência notável quando passou quatro anos preso na Sibéria, e escreveu Recordações da Casa dos Mortos e Crime e Castigo. Um personagem que o fascinava era o amoral. Onde classificar Trump, o Presidente dos Estados Unidos? Qual a dúvida?



Arthur Carvalho – Academia Olindense de Letras – AOL