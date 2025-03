Internacionalizar Pernambuco é o caminho para atrair investidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco tem um enorme potencial para se conectar ao mundo e se tornar um polo de negócios internacionais. Sua localização estratégica no Atlântico Sul, aliada a dois de seus maiores ativos, o Porto de Suape e o Porto Digital, fortalece sua posição no cenário global.

O Porto de Suape, como porta de entrada para o comércio internacional, impulsiona a logística e a conectividade do estado, enquanto o Porto Digital, referência nacional em inovação e tecnologia, atrai empresas de base tecnológica e fomenta a economia digital. Além disso, o mercado consumidor em crescimento no Nordeste torna o estado ainda mais atrativo para investidores externos. No entanto, para transformar esse potencial em realidade, Pernambuco precisa fortalecer sua infraestrutura e criar um ambiente de negócios favorável. Com ações concretas e parcerias estratégicas, o estado pode consolidar-se como um destino de investimentos e inovação.

O Porto de Suape é um ativo que atrai empresas interessadas em logística e cadeias produtivas globais. Modernizá-lo e conectá-lo a rodovias, ferrovias, hidrovias e ao modal aéreo são ações essenciais para impulsionar o desenvolvimento. A melhoria e ampliação desses modais garantem um escoamento eficiente da produção, reduzem custos logísticos e atraem novos investimentos.

O Aeroporto Internacional do Recife tem papel estratégico na atração de investidores, turismo e negócios. Nos últimos anos, perdeu conexões internacionais para cidades como Salvador e Fortaleza, enfraquecendo sua posição competitiva. Recuperar essas rotas e expandir a oferta de voos é essencial para consolidar Pernambuco como um hub global.

Parcerias público-privadas podem viabilizar a modernização da infraestrutura, incluindo duplicação de rodovias, ampliação ferroviária e revitalização do transporte fluvial. Além do setor de transportes, PPPs podem impulsionar saneamento, gestão de resíduos e iluminação pública, garantindo retorno financeiro e melhoria dos serviços.

Com mais de 57 milhões de habitantes, o Nordeste representa um mercado dinâmico. Pernambuco pode se consolidar como porta de entrada para multinacionais de bens de consumo, tecnologia e serviços. O Porto Digital já atrai empresas inovadoras e fortalece a economia local, demonstrando o potencial do estado.

Para investidores no mercado consumidor, fatores como infraestrutura eficiente, mão de obra qualificada e incentivos fiscais são decisivos. A capacitação profissional, com foco em tecnologia e comércio exterior, amplia a competitividade de Pernambuco. O turismo, impulsionado pelas belezas naturais e culturais do estado, também se destaca como atrativo econômico.

Atrair investimentos exige uma estratégia integrada. O governo deve priorizar a expansão de Suape, melhorias no modal aéreo e incentivos para PPPs em transporte e logística. No setor de consumo, é essencial investir em qualificação profissional e campanhas para fortalecer Pernambuco como polo de inovação e negócios.

Os desafios incluem burocracia, gargalos logísticos e formação de mão de obra, mas as soluções estão ao alcance. Com processos simplificados, parcerias estratégicas e promoção internacional, Pernambuco pode superar barreiras e se conectar ao mundo.

Internacionalizar Pernambuco não é apenas um sonho, mas uma necessidade. Com infraestrutura moderna e um mercado em ascensão, o estado tem condições de se tornar um elo das cadeias globais. Planejamento e visão estratégica garantirão que Pernambuco se destaque como um dos destinos de negócios mais promissores do Brasil. O momento de agir é agora.

André Bruère, presidente do LIDE Internacional e empresário com mais de 30 anos de experiência em gestão de empresas fora do Brasil