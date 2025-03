Desafios urbanos e a urgência de um planejamento eficaz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As cidades brasileiras enfrentam um cenário alarmante em relação às inundações, alagamentos e deslizamentos, fenômenos que se intensificam a cada ano. Os recentes episódios de chuvas acima da média não são meramente resultados de caprichos da natureza, mas sim consequências da industrialização e exploração acelerada e de um planejamento urbano deficiente. O Recife, por exemplo, destaca-se como uma das cidades mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Atualmente ocupa a 16ª posição no ranking do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU.

Esses dados não podem ser relegados. Desta forma, é imprescindível que iniciemos uma reflexão crítica sobre o planejamento urbano, para promover ajustes urgentes no plano diretor e no licenciamento ambiental. Como especialista em gestão e planejamento ambiental, posso afirmar sem hesitação que os efeitos perversos das chuvas que enfrentamos atualmente foram amplificados pela ausência de um planejamento adequado para dotar de resiliência o território da cidade. O plano diretor é mais do que uma mera formalidade; é uma ferramenta essencial que traduz as aspirações da sociedade para seu território, sim! Porém, sendo imperioso o estabelecimento de limites decorrentes das suas peculiaridades.

Como sabemos, o Recife é uma cidade de cotas baixas, implantada numa planície densamente ocupada, entrecortada por rios e canais. Ainda, ao longo dos anos, observa-se a deterioração da sua cobertura vegetal - nas áreas públicas e privadas - o que agrava seus problemas. Nossa lei de uso do solo permanece incólume, intocada e desatualizada desde 1996. Persiste inalterada há três planos diretores. Resta-nos indagar: será que o clima e o Recife da década de 90 é o mesmo dos tempos atuais?

Os recifenses precisam entender que é a sociedade civil organizada ou não que tem o poder de pressionar as instâncias públicas. O debate deve seguir para incorporar, nas normas locais, os modernos conceitos de adaptação, preparação e resiliência à nossa cidade preconizada pelos estudiosos do clima. Ano após ano, vê-se que a falta de ação nesse sentido tem custado vidas. As áreas de fundos de vale e nossos morros já se mostram incapazes de absorver as chuvas e de se manterem estáveis. A química dessa situação não é auspiciosa.

Já passou da hora de virar essa chave. Os tais catastrofistas do passado descreveram com muita competência o que se vive hoje. Eventos cada vez mais extremos, levando risco para lugares até então tidos como seguros, ou mesmo atribuindo à economia prejuízos pelas paralisações por conta dos impactos na infraestrutura.

Não existe outra saída. Somos todos moradores desse grande condomínio chamado Recife! Por isso, precisamos "descer para o salão de festas" e participar da reunião de condomínio. Porque será com participação na discussão da cidade que se prepara, contando com a participação de todos, que levaremos o Recife para o futuro. Não podemos mais enfrentar as chuvas como meros espectadores, achando que a culpa é das chuvas. O planejamento urbano deve ser nossa prioridade, e a ação, um imperativo caminho sem volta.

Mauro Buarque, sócio fundador da Método Ambiental, especialista em Planejamento e Gerenciamento Ambiental.