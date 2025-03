Carla Sá Leitão: a arte de ouvir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No atual mundo dos negócios, para quem deseja ser bem sucedido profissionalmente, é de fundamental importância saber ouvir. Ouvir é um processo ativo

No início da minha carreira profissional, há mais de 20 anos, aprendi a importância de ouvir, que é extremamente relevante para o sucesso de qualquer profissão, seja de executivo, de empresário ou de qualquer outra atividade econômica.

Fazendo uma analogia em nossa vida , podemos afirmar que devemos escutar mais e falar menos. De acordo com o ditado popular, há a expressão “temos duas orelhas e apenas uma boca”.

Por isso, em outras palavras, devemos falar no máximo a metade do que ouvimos, apesar de que gostamos mais de sermos ouvidos, do que de escutar o outro.

Saber ouvir é essencial no mundo dos negócios



A atividade de saber ouvir, dentro de um ambiente empresarial, não se resume apenas em prestar a atenção ao diálogo, mas também de manifestar as suas opiniões, sem medo de sofrer repreensões e represálias do outro.

Quando você fala, revela informações sobre si mesmo. Sempre que você ouve com atenção, pode entender o outro, o que é crucial para construir confiança e fortalecer relacionamentos.

O impacto da escuta ativa nas empresas



Vivemos hoje em uma sociedade que falar muito, seja nas redes sociais, nas ruas e até mesmo nas interações pessoais, mas se escuta pouco. Todos querem falar, expressar suas opiniões, mas poucos estão dispostos a ouvir.

Por isso, cada vez mais pessoas recorrem a ajuda de terapeutas, para serem ouvidas. Presentemente, as empresas estão procurando valorizar mais a escuta, como ferramenta indispensável para melhorar a colaboração, compreender os clientes e fortalecer a cultura organizacional.

Aquelas empresas que ouvem ativamente conseguem promover a inovação com mais sucesso, tomam decisões mais fundamentadas e criam ambientes produtivos, pois reconhecem que ouvir é crucial para o sucesso corporativo.

Saber escutar, exige atenção, empatia e, sobretudo, silêncio. Escutar atentamente é um ato de educação e de generosidade, além de que é deixar o outro a expressar o que deseja expor, sem interromper, sem antecipar respostas e sem pressa.

Esse é um dos grandes desafios do momento, uma vez que estamos cada vez mais impacientes, sempre correndo de um lado para o outro e acabamos nos esquecendo da importância de parar para escutar.

Liderança empresarial

Quando os colaboradores são ouvidos pelos seus gestores, eles se sentem mais prestigiados, confiantes, valorizados, uma vez que, a partir dessa escuta, novas ideais surgem, com chances de serem aproveitadas e até apresentadas soluções para determinados assuntos.

Para ser um líder de sucesso é essencial desenvolver a habilidade de ouvir o outro com respeito, pois fortalece a cultura empresarial, promove um ambiente de trabalho saudável e, consequentemente, proporciona o crescimento do negócio.

Carla Sá Leitão – Sócia da Sá Leitão Auditores e Consultores



