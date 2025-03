O futuro do mercado imobiliário tem nome feminino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se há algo que sempre me intrigou é o fato de o mercado imobiliário, setor que tem como essência transformar espaços e construir futuros, ainda ser historicamente moldado para que algumas vozes sejam mais ouvidas do que outras. Por muito tempo, esse mercado carregou um paradigma silencioso: o protagonismo masculino como norma, enquanto as mulheres, mesmo qualificadas, precisavam provar sua capacidade repetidas vezes para conquistarem um lugar à mesa. Mas há algo acontecendo. Um movimento irreversível.



Não estamos mais apenas pedindo passagem. Estamos ocupando. O curioso é que as mulheres sempre foram protagonistas nesse setor, mas sem o devido reconhecimento. Em mais de 60% das decisões de compra de imóveis, somos nós quem influenciamos. Cada detalhe de um lar, cada escolha sobre onde viver, investir, criar raízes e planejar o futuro, tem o olhar feminino como peça-chave. No entanto, quando saímos do papel de consumidoras e buscamos espaço como advogadas, corretoras, incorporadoras, engenheiras e líderes, ainda nos deparamos com barreiras que não deveriam existir.



Mas o que acontece quando mulheres altamente capacitadas, determinadas e com sede de mudança se unem? Elas criam um movimento impossível de ser ignorado. Foi assim que nasceu o Imobi por Elas. No auge da pandemia, quando tudo parecia incerto, um grupo de mulheres se reuniu e decidiu que não bastava apenas discutir a necessidade de maior representatividade no setor — era preciso agir.



Não estamos aqui para travar batalhas contra ninguém. Não há guerra de gêneros nem discursos que coloquem mulheres contra homens. O que buscamos é simples: voz, vez e espaço. Buscamos oportunidades compatíveis com a qualificação que temos. Buscamos reconhecimento proporcional à nossa entrega. O Imobi por Elas não é um lugar de reclamação — é um espaço de construção, de compartilhamento de conhecimento, de crescimento profissional e fortalecimento mútuo.



E é exatamente disso que o 8 de março deveria tratar. Não de homenagens vazias, mas de avanços concretos. O Dia Internacional da Mulher não é um lembrete de que as mulheres são fortes – elas sempre foram. É um lembrete de que o mercado ainda precisa evoluir. Empresas que investem na presença feminina não apenas corrigem um erro histórico, mas se tornam mais inovadoras, resilientes e lucrativas. O mercado cresce quando há pluralidade de visões e experiências.



Se você é mulher e atua nesse setor, o Imobi é seu espaço. Se você acredita em um mercado mais equitativo e inovador, essa causa também é sua. O tempo da espera acabou. Agora, é hora de ocupar.



Rebeca Arandas é advogada, conselheira da OAB/PE, pós-graduada em direito e mercado imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho, co-fundadora do Imobi Por elas e associada ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim).