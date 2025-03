O Mercado de Energia Está Mudando –E Isso Vai Além da Transição Energética

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O setor de energia vive um momento de transformação profunda. A busca por fontes mais limpas e eficientes não é mais uma opção, mas uma necessidade. A transição energética se consolidou como um caminho irreversível, e o gás natural tem um papel estratégico nesse processo. Como a fonte fóssil mais sustentável, ele reduz emissões e complementa a matriz energética, facilitando a expansão das renováveis e garantindo segurança no abastecimento.



Mas hoje, quero falar de uma outra mudança em curso no setor de energia – e ela merece tanta atenção quanto a transição energética. Não acontece em silêncio, mas tampouco com o barulho que deveria. O setor de energia sempre foi um ambiente desafiador, exigindo inovação, visão estratégica e resiliência. Mas, historicamente, esses desafios foram enfrentados majoritariamente por homens. Durante muito tempo, a presença feminina em cargos de liderança era praticamente inexistente. Felizmente, esse cenário está mudando, falo disso não apenas como observadora, mas como alguém que, há 25 anos, trilha esse caminho e enfrenta os desafios de ser mulher na indústria do gás.



Com experiência nas distribuidoras de gás natural da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e agora Pernambuco (Bahiagás, PBGás, Potigás e Copergás, respectivamente), acompanhei de perto a crescente presença feminina em posições estratégicas do setor. Embora esse avanço ainda esteja em construção, já é uma realidade em diversas empresas de energia. Hoje, há exemplos concretos dessa transformação: a Petrobras tem uma mulher na presidência, Magda Chambriard; a Norgás, do grupo Energisa, é liderada por Débora Oliver; e nas distribuidoras estaduais de Gás Natural, mulheres ocupam cargos de diretoria, como Marina Melo Alves e Alyne Valentim Muniz, na Potigás, Eliana Bandeira, na ALGAS e Cristiane Junqueira e Gisele Barreto, na MS Gás, apenas para citar alguns exemplos. Na Copergás, essa evolução também é evidente. Tenho a honra de ser a primeira mulher a ocupar a Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) em mais de 30 anos de história da empresa. Mas essa não é uma conquista isolada. Hoje, mulheres lideram áreas estratégicas como Recursos Humanos, Financeiro, Contabilidade, Saúde e Segurança, Comunicação e Compliance, consolidando um movimento real de mudança e fortalecimento da diversidade dentro da companhia.



Isso não é apenas uma questão de representatividade. Empresas diversas são mais inovadoras e produtivas. No setor de energia, onde os desafios são cada vez mais complexos, diferentes perspectivas podem ser a chave para soluções mais eficientes. Mas essa mudança ainda enfrenta barreiras. Mulheres em cargos de liderança lidam com resistências muitas vezes veladas. São questionadas com mais frequência, precisam provar competência repetidas vezes e enfrentam um ambiente que ainda não as acolhe plenamente. A violência de gênero nesse contexto pode não ser explícita, mas está presente em microagressões diárias e na subestimação de sua capacidade de liderar grandes projetos.



Essa transformação faz parte de um movimento mais amplo, refletido também no cenário político de Pernambuco. Pela primeira vez na história, o estado é governado por duas mulheres, a governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause. Esse novo contexto reforça que a ampliação de oportunidades não é apenas uma tendência, mas um processo natural e benéfico para o fortalecimento das instituições.

Mais do que uma questão de representatividade, essa mudança traz benefícios concretos. A diversidade estimula a inovação e contribui para a criação de ambientes mais produtivos e dinâmicos. No setor de energia, onde os desafios exigem soluções cada vez mais inovadoras, esse fator se torna ainda mais relevante. A transição energética demanda não apenas novas tecnologias, mas também novos olhares e formas de gestão.

Criar um ambiente mais diverso significa abrir espaço para múltiplas perspectivas e, com isso, fortalecer a capacidade de adaptação das empresas diante de um cenário em constante evolução.



O caminho está sendo pavimentado, e os avanços são inegáveis. Mas essa transformação precisa seguir adiante. É fundamental que as empresas do setor continuem promovendo iniciativas para ampliar a diversidade, criar ambientes mais inclusivos e garantir que mulheres tenham voz e espaço em todas as esferas decisórias.

Taciana Danzi, Diretora Administrativa e Financeira da Copergás.