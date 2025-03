Diogo Ramos: inovação e excelência em Pernambuco: o primeiro doutorado em perícias forenses do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade de Pernambuco (UPE) se destacou no cenário acadêmico nacional ao criar o primeiro Doutorado em Perícias Forenses do Brasil. Essa iniciativa inovadora representa um marco para a pesquisa científica e a qualificação profissional na área forense, atendendo a uma demanda crescente por especialistas altamente capacitados para atuar na investigação criminal e na produção eficiente de provas técnicas.

A criação do Doutorado em Perícias Forenses pela UPE reflete a necessidade de aprofundamento acadêmico e científico em um campo de extrema relevância para o sistema judiciário e a segurança pública. Com o avanço das tecnologias e das metodologias de investigação, torna-se fundamental contar com profissionais preparados para lidar com desafios cada vez mais complexos, como fraudes digitais, análise de DNA, balística, documentoscopia, infortunística e muitas outras áreas que exigem precisão e conhecimento especializado.



O programa de doutorado oferece uma formação robusta, unindo teoria e prática para capacitar pesquisadores e profissionais que possam contribuir significativamente para o avanço das ciências forenses no Brasil. A grade curricular inclui disciplinas interdisciplinares que abrangem desde ciências biológicas e exatas até direito e ciências sociais, garantindo uma formação completa e integrada. Além disso, o curso incentiva a produção científica de alto impacto, promovendo pesquisas que podem auxiliar na modernização das técnicas forenses empregadas pelas instituições de segurança pública e pelos órgãos do sistema de justiça.



A implementação desse doutorado fortalece o aparato investigativo e probatório do país, fornecendo ao sistema judiciário e de segurança pública profissionais mais preparados para embasar decisões com rigor científico. A qualificação avançada desses profissionais, ao fim ou durante o ciclo acadêmico, resultará em perícias mais precisas e confiáveis, além de permitir o aprimoramento de diferentes técnicas e tecnologias relacionadas, contribuindo para a resolução de demandas judiciais complexas e a redução de erros no judiciário brasileiro. Além disso, o Brasil se alinha a países que já reconhecem a importância de uma formação acadêmica aprofundada na área forense, consolidando a posição da UPE como referência nacional e internacional no campo das investigações científicas aplicadas à justiça.



É fundamental parabenizar a reitoria, professores, gestores e os funcionários da UPE, bem como, os alunos aprovados na seleção da primeira turma. Na mesma linha, é importante ressaltar o trabalho dos profissionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) envolvidos na validação deste curso pioneiro, todos esses atores em conjunto, formam uma valiosa rede de contribuição com o desenvolvimento das ciências forenses. O compromisso e a dedicação desses profissionais foram essenciais para a concretização desse marco acadêmico, que reafirma a importância das universidades públicas como pilares do desenvolvimento científico e social do Brasil. A UPE, como instituição pública de ensino superior, demonstra seu papel estratégico na formação de especialistas e no avanço da ciência forense no país.



As aulas da primeira turma do Doutorado em Perícias Forenses da UPE terão início neste dia 10 de março de 2025, na nova sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE). Esse espaço moderno e recém equipado proporcionará aos doutorandos uma estrutura adequada para o desenvolvimento de pesquisas e práticas laboratoriais, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino e da formação oferecida pela instituição.



O Doutorado em Perícias Forenses da UPE representa um avanço significativo para a ciência forense brasileira, oferecendo uma formação de excelência e contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento das diversas investigações no país. Essa iniciativa pioneira reforça a importância do investimento em pesquisa e qualificação na área, garantindo um sistema de justiça mais eficiente, baseado em provas científicas confiáveis e em profissionais altamente capacitados.

Diogo Ramos,

Presidente da Comissão de Perícias Forenses da OAB/PE, Mestre e Doutorando em Perícias Forenses pela UPE.