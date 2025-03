A dualidade da Odontologia brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil é o país com a Odontologia considerada uma das melhores e mais modernas do mundo. No entanto, também é conhecido como o "país dos desdentados".

Há muito tempo se sabe que os dentistas brasileiros possuem excelente formação técnica e científica, sendo capazes de oferecer tratamentos de alta qualidade e complexidade.

As pesquisas realizadas no Brasil são reconhecidas mundialmente, e considerando o número de artigos científicos publicados na área, ocupamos o segundo lugar no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo assim, a maioria da população não tem acesso aos tratamentos odontológicos, sejam estes preventivos ou estéticos.

A história da Odontologia mostra que há milhares de anos as pessoas já tinham alguma preocupação com a saúde bucal, sendo que os Egípcios foram identificados como os primeiros a utilizar ervas, varinhas e pedras para limpar os dentes. O pai da Odontologia moderna é Pierre Fouchard que idealizou várias técnicas e instrumentos que fazem jus ao seu título.

No Brasil, a primeira escola de Odontologia foi inaugurada em 1884, no Rio de Janeiro. Hoje já são mais de 550 escolas, e concentramos mais de 20% dos dentistas de todo o mundo. Apesar de termos um número tão elevado de faculdades de Odontologia e de profissionais na área, temos uma população com muitos adultos sem nenhum dente na boca, e com alta prevalência de doenças como cáries e doenças na gengiva.

A falta de dentes causa uma série de problemas, que vão desde a dificuldade de se alimentar da maneira correta, acelera o envelhecimento da face até afetar a autoestima e a interação social das pessoas. A dor de dente é considerada uma das piores dores que alguém pode sentir, e muitas pessoas não têm acesso sequer aos cuidados básicos, como escovação adequada, consultas regulares e tratamentos preventivos.

Com isso, cáries e doenças na gengiva se tornam comuns. Muitas vezes, ao ter acesso a um profissional da Odontologia, o que resta é a realização de tratamentos mutiladores para extração dos dentes, e na maioria dos casos, não há como o paciente ser reabilitado com próteses ou implantes, pois são tratamento de alta complexidade.

Por outro lado, a Odontologia tem se dedicado não só a tratar doenças, como também realizar tratamentos estéticos complexos. Atualmente, procedimentos como facetas, clareamentos e implantes estão cada vez mais populares e desejados O conhecimento da história mostra que desde os primórdios, a saúde bucal reflete desigualdades sociais: os que tem acesso e podem pagar apresentam condição bucal saudável, e os que não tem acesso e não podem pagar enfrentam dificuldades para obter cuidados básicos.

Para haver mudança nessa realidade, é necessário que nos próximos anos sejam feitos investimentos em conhecimento, profissionais capacitados e políticas públicas que ampliem o acesso à Odontologia de qualidade. Assim, o Brasil poderá não apenas manter a sua excelência técnica e científica, mas também garantir que mais pessoas tenham acesso aos cuidados essenciais para uma boa saúde bucal.

Renata Cimões. Doutora em Odontologia, Professora da UFPE e Membro da Academia Pernambucana de Ciências.