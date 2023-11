Formação de alto nível em Pernambuco

Na última segunda-feira, uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu a construção da Nova Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, empreendimento de porte nacional que será instalado no estado. Um grupo de trabalho formado por 11 secretarias estaduais, e integrantes de universidades e da sociedade, além do Exército, foi criado para a implantação do empreendimento, que promete dar impulso econômico e gerar transformação social em sua zona de influência. Os impactos positivos devem começar pelos municípios de Paudalho, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Igarassu, Araçoiaba e Abreu e Lima, se estendendo para cidades vizinhas e chegando até o Recife. O baixo índice de Desenvolvimento Humano da região aponta para a necessidade da articulação do empreendimento educacional com a população do entorno, algo visto com naturalidade pelo Exército, e pelo governo de Pernambuco, que reconhece a importância da oportunidade da chegada de um equipamento de formação de alto nível, com repercussões amplas, agregado ao investimento militar.

A compensação ambiental foi um dos focos da audiência, sob o consenso de equilíbrio para o desenvolvimento sustentável. No próximo dia 27, outra audiência contará com a participação de entidades ambientalistas e comunitárias, aprofundando as demandas e as alternativas de compensação. Uma área de proteção ambiental em Aldeia será impactada pela escola, que irá ocupar 7 mil hectares em vários municípios, dos quais 110 hectares na referida área. É possível não apenas minimizar esses impactos, como aproveitar os recursos destinados ao empreendimento de porte para efeitos multiplicadores para o meio ambiente e, também, a redução da desigualdade social, elevando o desenvolvimento humano nas comunidades locais.

O projeto de implantação prevê investimentos de R$ 1,8 bilhão na construção, com 11 mil empregos diretos e 17 mil indiretos. Depois de inaugurada, a Escola de Sargentos terá uma comunidade mais de 6 mil pessoas trabalhando e morando no empreendimento, com a geração estimada de mais de R$ 200 milhões de movimentação financeira por mês na região. Segundo o General Joarez Alves, gerente de projetos da escola, os dois pilares da iniciativa são a transparência e a legalidade. "A ideia principal é a centralização da formação, e ela traz uma série de vantagens”, explica o militar. Entre as vantagens, a uniformidade na formação, “estabelecendo um ambiente modelar com práticas educativas apropriadas”.

A futura escola de formação de sargentos pode se tornar, em poucos anos, um marco tão importante quanto o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) localizado em São Paulo. A vocação histórica do estado, como polo de serviços relacionados à transmissão e à inovação do conhecimento, certamente foi uma das razões para o Exército escolher instalar sua nova unidade em solo pernambucano. Daí a sensatez da articulação política e da mobilização da sociedade em prol desse empreendimento.