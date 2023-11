A nação abençoada pela natureza não é poupada dos efeitos climáticos que trazem fenômenos extremos em todo o planeta. O aumento da temperatura na superfície da Terra, que inclui o derretimento das geleiras e o aquecimento dos oceanos, já vem produzindo mudanças notadas pelas populações, em diversos cantos do mundo. E também no Brasil. Neste final de semana e nos dias seguintes, uma severa onda de calor é esperada pelos meteorologistas, com alerta sobretudo para o Centro-Oeste e possibilidade de recordes históricos de calor nos termômetros. Isso ainda na primavera, antecipando um verão que promete ser escaldante, no período que os cientistas consideram poder ser o mais quente não apenas dos últimos séculos, mas em 125 mil anos.

A estiagem mais dura que o normal deixando os rios secos, castigando a fauna e as comunidades humanas no Amazonas, ciclones e enxurradas no Rio Grande do Sul, tempestades com ventos agressivos derrubando árvores e gerando a queda de energia na maior cidade da América Latina, São Paulo. Por mais graves que os fenômenos climáticos recentes aparentem ser, o inquietante é que tudo pode ser somente o prenúncio do que temos pela frente. E assim como não estamos preparados para o que está acontecendo, não vemos prevenção suficiente para minimizar os estragos e o sofrimento coletivo, em decorrência de eventos maiores. O despreparo do Brasil para os efeitos das mudanças climáticas é evidente – e preocupante.

De acordo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, quase 2 mil cidades foram afetadas por desastres naturais e entraram em situação de emergência em 2023, no país, até o início de novembro. E a condição emergencial é cada vez mais reconhecida pelos gestores públicos, que buscam providências, em geral retardatárias, para reduzir os impactos dos danos, depois que os fenômenos passam. A precaução continua em segundo plano, embora o monitoramento venha se aperfeiçoando nos últimos anos. Segundo o Contas Abertas, o orçamento de 2023 para a gestão de riscos e desastres foi o menor em 14 anos. Faltam projetos na área para a prevenção, enquanto o clima vai ficando mais indomável.

O debate público sobre a questão é pouco estimulado pelos governantes e parlamentares, mesmo que os cientistas e entidades ambientalistas tentem elevar o tom dos alertas. Estados e municípios decretam emergência quando os efeitos já estão postos, ampliando a cultura do atraso. E o governo federal não trouxe ainda um plano nacional de prevenção e convivência com as mudanças climáticas, cujas consequências dramáticas passam a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. A prevenção de enchentes, por exemplo, é contemplada por alguma legislação pertinente em menos de 2% dos municípios no país.

Sem planejamento para lidar, sequer, com as chuvas que se intensificam ano após ano, o Brasil aguarda, inerte, a instalação de repetidas emergências climáticas, quando é tarde demais para reduzir o peso de seus efeitos sobre o meio ambiente e as populações.