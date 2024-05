Questão de interesse global

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os ataques aos Parlamentos federais, primeiro nos Estados Unidos, e depois no Brasil, suscitaram reações institucionais que envolveram a mobilização de poderes republicanos e de entidades representativas da sociedade, em represália a movimentos estimulados por propósitos antidemocráticos e lideranças que confundiram o exercício temporário do poder com seu abuso na direção da tentação autoritária. A gravidade do mau uso da democracia para sua deturpação, manipulação e negação, não pode ser minimizada, como se as investidas violentas contra os valores e a ordem democrática pudessem ser consideradas inofensivas para a vida coletiva. E não são, como conta a história.



A CPI do Capitólio, lá nos EUA, e a CPI dos atos golpistas que culminaram em bloqueios de estradas, acampamentos armados e a depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, possuem em comum pelo menos dois fatores: a insatisfação de parcela conservadora da população com o curso de governos democráticos, não por acaso pregando abertamente a vigência de regimes de força, e a existência de líderes legitimados pelas urnas, que tomam o capital eleitoral por suficiente para suprimir direitos e estimular a violência por cima das leis.



O risco para a democracia não tem fronteiras. E deve ser observado e combatido como ameaça ao modo de vida baseado na liberdade e na afirmação de direitos individuais e coletivos, em todos os países, respeitado o pressuposto da soberania das nações. A identificação de semelhanças nos procedimentos e nos atos de vandalismo nos EUA e no Brasil, requer colaboração nas investigações e o reforço das bases constitucionais da democracia, que valem para qualquer parte do mundo. Eis uma compreensão que se destaca da abordagem comum em prol das instituições em todo o planeta: o que está em jogo é a história da humanidade, o legado de lutas pela cidadania e o futuro que se espera para as próximas gerações, cada vez mais conectadas - mas que o sejam por boas e virtuosas conexões.



O resultado desse encontro deve reafirmar a caráter universal da democracia. Um documento assinado por congressistas brasileiros e norte-americanos pode receber a adesão de parlamentares de outros países, comprometidos com a defesa da ordem democrática, e igualmente preocupados com a irrupção de movimentos de cunho totalitários, ligados a partidos ou lideranças radicais. Compromissos óbvios terão que ser mencionados, com o objetivo de não restar dúvida sobre o teor do que se defende, a exemplo da aceitação do resultado das eleições e o respeito às instituições que integram os poderes constituídos. Tanto nos EUA quanto no Brasil, as últimas eleições presidenciais foram questionadas pelos candidatos derrotados, e as instituições foram agredidas como inimigas, porque respaldaram as leis e os veredictos das urnas.



Para o senador norte-americano Bernie Sanders, o movimento em prol da democracia deve ser apartidário e global. Segundo ele, não é um problema da esquerda ou da direita, configurando tema da pauta internacional, e não de países específicos. Sanders tem razão. A democracia é uma conquista humana, que precisamos proteger.