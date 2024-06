Intervencionismo em águas profundas

A primeira entrevista da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi dosada o suficiente para agradar ao mercado e ao presidente Lula, que já vinha se desentendendo publicamente com o antecessor no posto, por divergências na condução da empresa petrolífera, que não estaria atendendo às diretrizes do governo. Essas diretrizes remontam à inspiração do lema “O petróleo é nosso” do tempo de Getúlio Vargas no poder, que também levou à criação da Petrobras. A mesma frase já foi exaltada por Jair Bolsonaro, outro grande defensor da economia do petróleo para o desenvolvimento brasileiro, a exemplo do atual presidente da República. Lula quer mais investimentos, mais poços, mais exploração de energia suja e mais empregos gerados pelo petróleo. Nada que o mercado não queira, uma vez que os acionistas não esperariam outra coisa, numa visão simplificada da economia global na época das mudanças climáticas em franca aceleração.

Após a nova CEO declarar que a prioridade são mais e maiores poços, o comportamento do mercado se mostrou otimista com a nova direção. A reação imediata despreza a demanda por fontes limpas de energia, que se apresenta desde a diplomacia das Nações Unidas até as práticas ESG - meio ambiente, responsabilidade social e governança, na sigla em inglês – disseminadas no mundo corporativo. Para isso, a resposta de Magda Chambriard estava na ponta da língua, e não seria estranha na fala do presidente Lula, ou de Bolsonaro, ou mesmo de Getúlio: segundo ela, para participar de um modelo sustentável com protagonismo, o Brasil precisa de dinheiro, e dinheiro só vem com mais exploração de petróleo. Quanto às consequências para o planeta, devemos supor que fica para depois. Quem sabe, quando modelos de sustentabilidade não fizerem diferença, como já começam a não fazer.

O encontro do mercado com a visão do titular do Planalto, mesmo em descompasso com outras áreas do governo – notadamente o meio ambiente de Marina Silva, mas em certa medida, também a Economia de Fernando Haddad – pode abafar, num primeiro momento, a desconfiança de excesso intervencionista na Petrobras. De repente, a solução da troca de comando na empresa pode apaziguar o setor energético nacional, tampar os conflitos e turbinar um novo ciclo de investimentos, em escala maior do que jamais foi realizada. No entanto, mesmo um mercado feliz com o incremento da produção continua sendo um mercado sintonizado com a pressão internacional por celeridade e equilíbrio na chamada transição energética para baixas emissões poluentes. E o que valeu para a gestão da Petrobras pós-Dilma Rousseff, sob Michel Temer, serve como modelo para o que se espera de uma administração tão técnica quanto eticamente coberta, servida de princípios inatacáveis pelo governante da hora, por mais populista que seja – forjado na esquerda ou na direita, não importa.

Embora pareça brotar na superfície de um mercado satisfeito, o futuro próximo da Petrobras não se desvencilha das águas profundas do intervencionismo.