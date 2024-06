120 milhões de pessoas em fuga

Se essas parcelas da população mundial representam os temores de perda da estabilidade e da segurança, e encarnam a possibilidade da incerteza e da miséria como rotina, como afirmou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o mundo jamais esteve tão amedrontado. Novos cálculos da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que há no planeta 120 milhões de indivíduos refugiados e deslocados de seus locais de moradia. Além de novos fluxos gerados na Faixa de Gaza, no Sudão e Mianmar, os venezuelanos voltam a ser destaque, superando o volume de ucranianos deslocados – numa mostra cruel de como uma crise generalizada pode ser tão impactante quanto uma guerra.

Se fossem repatriados para um país novo, os refugiados seriam uma nação quase do tamanho do Japão, ou mais da metade do Brasil. O aumento de refugiados e deslocados é contabilizado pelo décimo-segundo ano consecutivo, o que significa, para a ONU, a incapacidade na resolução de crises prolongadas nos países. Por outro lado, essa pressão demográfica traz consequências para o mundo inteiro, gerando não apenas o medo observado por Bauman, mas o avanço da xenofobia e de políticas contrárias à abertura para os migrantes, de um modo geral, elevando o preconceito contra os refugiados e estrangeiros.

E para quem acha que esse é um problema na Europa, ou dos Estados Unidos na fronteira com o México, o levantamento das Nações Unidas informa que, apenas no Brasil, vivem 600 mil pessoas que saíram de seu lugar, em fuga. Entre os povos com mais refugiados e deslocados, os maiores fluxos saíram do Afeganistão e da Síria, 6,4 milhões de cada. Da Venezuela, já são 6,1 milhões, mais do que os 6 milhões da Ucrânia. Quase 700 mil venezuelanos deixaram o país desde o ano passado, e quase a metade dos que saíram, 2,9 milhões, estão atualmente na Colômbia.

As ondas migratórias de refugiados e deslocados não vão, em sua maioria, para os países ricos, e sim, para os pobres – 75%, de acordo com a ONU, são acolhidos por países que somam meros 20% do PIB global. Por maiores que sejam as pressões políticas na Europa e nos Estados Unidos, são os pobres do mundo que acolhem os pobres que buscam o destino em outros lugares – à exceção dos ucranianos, que se encontram em países europeus. A violência das guerras e dos conflitos nacionais vem ampliando o número total de refugiados no mundo, por sinal. No Sudão, no Congo, na Síria, na Faixa de Gaza, a tragédia humana é a mesma, na expressão do Alto Comissário da ONU para refugiados, Filipo Grandi. Sem cooperação internacional no sentido de reduzir os conflitos, e com a perspectiva de aumento dos refugiados climáticos, a expectativa para os próximos anos é que haja um crescimento contínuo de pessoas deslocadas forçadamente. Eis o mundo que se projeta para o segundo quarto do século 21, num presente que não precisa nem de futuro para ser distópico.