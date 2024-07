Pura economia da cultura

A presença de milhares de artesãos e seus produtos, a circulação de público e de empreendedores, faz da Fenearte um dos mais importantes eventos da economia criativa do Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco, até o próximo domingo, 14 de julho. O “artesanato que toca a gente” mobiliza saberes e fazeres que representam a consolidação de aprendizados e a expectativa de negócios criados com base no conhecimento adquirido, na vocação desenvolvida e na experiência compartilhada. Nada melhor do que um evento de grande porte como a Fenearte para exibir, a cada ano, os potenciais reunidos pela indústria cultural tradicional da região.

Com a oferta de diversas oficinas, mostras gastronômicas e comidas e bebidas típicas, apresentações musicais e outras atividades, a Fenearte junta sempre muita gente em torno das artes e do dinamismo cultural. Entre as oficinas, “Brincando de fazer boneca”, com Socorro Gondim, “Arte e fibra: como transformar a fibra da bananeira em bolsa”, com Oziana Oliveira, e “Um caderno artesanal para colecionar boas histórias”, com Andréa Tesi. Vale destacar o apoio do Sebrae ao evento: são quase R$ 700 mil investidos para levar pequenos empreendedores para participar deste evento de apoteose e desenvolvimento da cultura no estado.

Somente no espaço do Sebrae, há 34 representantes de artesanato, 22 de moda autoral e 12 de gastronomia artesanal. O alcance dos empreendedores se expande com a Fenearte, mas é importante recordar o quanto contribuem para os dinamismos locais, nas comunidades e nos municípios, bem como ressaltar o valor que o apoio necessário ao crescimento dos negócios criativos significa para o florescimento de aptidões artísticas e empreendimentos familiares. No gigantismo de uma economia como a brasileira, a cultura traduz a diversidade da nação e expressa as manifestações populares.

A analista do Sebrae-PE, Verônica Ribeiro, disse à reportagem do JC que oferece uma oportunidade ímpar para os empreendedores, facilitando conversas, negócios e vendas futuras. “Nosso espaço vai funcionar como uma grande rede de apoio para os empresários”, para que sejam acessados novos mercados. A atuação do Sebrae em todo o país, e também em Pernambuco, tem impulsionado a indústria criativa ao longo das últimas décadas, desde os fundamentos de gestão para a implantação e a sustentabilidade dos empreendimentos, até a coleta de dados estratégicos para políticas públicas de incentivo às micro e pequenas empresas da área.

Eventos como a Fenearte podem acontecer com mais frequência, em partes distintas do estado e do Nordeste, voltados para o público em geral, ou direcionados para clientes específicos. A cultura é essencial para o crescimento econômico com justiça social, ampliando a convivência com perspectivas diversas e estimulando ambientes menos desiguais.



