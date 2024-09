Nesta segunda e terça, 2 e 3, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo, recebe a 8ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. Dentre os assuntos que serão debatidos, em um contexto global de variadas mudanças – ambientais, políticas, econômicas e culturais – a alfabetização midiática se destaca, na ligação cada vez mais importante entre a assimilação da informação e a educação. No primeiro dia do evento, a argentina Silvia Bracher é atração de mesa sobre o papel da educação no combate à desinformação. Um papel crescente, na medida em que a tecnologia de comunicação fornece um instrumento disponível a qualquer idade – o celular – fazendo os indivíduos, em especial das novas gerações, ficarem imersos nas redes sociais virtuais, muitas vezes desprezando as redes sociais reais, fora das telas, que dependem de interações físicas.

No contexto educativo da aquisição do conhecimento pela experiência, a experiência das telas associa a verdade ao que brilha ao toque dos dedos, recordando a alegoria da Caverna, de Platão: são as sombras projetadas numa superfície ilusória que configuram a realidade, enquanto o real se esconde do lado de fora da caverna em que se dá a experiência da virtualidade. Tem-se a dimensão do valor de um debate que une o jornalismo e a educação, ofícios que cuidam da transmissão da informação baseada na realidade dos fatos e da ciência, enquanto a desinformação que salta das telas – ao lado de informações verdadeiras – promove um rebuliço na apreensão de uma realidade cada vez mais manipulada, onde pululam as fake news turbinadas pela Inteligência Artificial (IA).

Outros temas que serão discutidos num evento de evidente magnitude abrangem, por exemplo, os efeitos dos eventos climáticos extremos sobre a educação, tomando-se por base o ocorrido em Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando da passagem do furacão Katrina, e no Rio Grande do Sul, este ano, devido às fortes chuvas e inundações que afetaram a vida de milhões de habitantes. As políticas públicas municipais para a educação também serão objeto de debates, a pouco mais de um mês das eleições para prefeitos e câmaras de vereadores no Brasil. Os desafios para as pautas da educação diante da agenda política serão analisados por jornalistas especializados, como Mirella Araújo, do JC-PE.

Mais de vinte instituições patrocinam ou apoiam o Congresso Internacional da Associação de Jornalistas de Educação, este ano. A soma de esforços que une entidades financeiras, educacionais, de comunicação e organizações sociais, é justificada pelas ameaças que surgem tanto para o jornalismo, quanto para a educação, no instante em que a informação forjada e tratada como verdade indiscutível se insere no processo político, representando risco visível à própria democracia. E a preservação das instituições democráticas para as atuais e futuras gerações, depende do relacionamento forte e articulado entre o jornalismo e a educação.